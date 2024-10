Zéno Bianu & Corinne Atlan, Haikus d’automne et d’hiver

Contes d’hiver

Maître — peut-être le plus haut — des poètes contem­po­rains, Zéno Bianu pos­sède — entre autres — deux qua­li­tés : le refus d’une poé­sie de la peine, de la souf­france et du délé­tère. D’autre part, il est ambas­sa­deur de cette forme très par­ti­cu­lière (car plus de fond qu’elle-même) : le Haiku.



Zeno Bianu — accom­pa­gnée de Corinne Atlan — réci­dive après et dans cette col­lec­tion « Hai­kus de prin­temps et d’été » ceux d’ « Automne et d’hiver ». Nous retrou­vons ceux qui en sont les princes tuté­laires : Bashô, Buson, Issa ou Ryo­kan. Mais dans de telles tra­duc­tions, les auteurs fran­çais ne se cherchent pas du « photo à photo » mais une rela­tion de pay­sage à humain, avec — même au sein des diverses règles du Hai­kus — des actes de res­pi­ra­tions avec des yeux et une culture dif­fé­rente que celle des auteurs ori­gi­naux. De chaque poème japo­nais existe un nou­veau souffle.

Le tout sans oublier dans ce livre l’introduction. Elle pos­sède autant d’impact que les tra­duc­tions. Zéno est lui-même Le Poète : il retourne cent fois — pour défaire à lui, à l’autre, au monde, — le pas ou le trop fait. Dans cette poé­tique en intro­duc­tion comme en action, les deux auteurs ni ne calquent, ni ne décalquent. Ins­piré par la phi­lo­so­phie et poé­sie japo­naises, Bianu sait que, au delà de ce qu’elles « font », les choses sont vides de nature propre, pas plus exis­tantes que non existantes.

Néan­moins, le sens de l’observation (certes du dehors mais aussi du dedans) n’est pas induit par l’égotisme. Chaque poème réuni ici résonne par sa sim­pli­cité et son mys­tère des phé­no­mènes qui affectent non la nature mais la nôtre. Pour cela, il faut être pour accueillir les « choses » concrètes ou abs­traites qui font que l’une d’elles nous arrive dénuée de tout concept pour faire place au mer­veilleux « là / tout sim­ple­ment / sous la neige qui tombe » (Bashô) : son odeur (comme celle de la pluie) nous prend.

Ce petit livre est un trésor.

jean-paul gavard-perret

Zéno Bianu & Corinne Atlan, Hai­kus d’automne et d’hiver, Gal­li­mard, coll. Folio Sagesse, Paris, 112 p. — 3,50 €.