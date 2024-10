Gianni Dova, Contribuzione

Le magi­cien

Cette expo­si­tion illustre l’apport de Dova — né à Rome en 1925 et mort à Pise en 1991– aux prin­ci­paux mou­ve­ments artis­tiques de l’après-guerre. Elle retrace au moyen d’archives sa contri­bu­tion.

Comme le sou­ligne l’historien et cri­tique d’art Enrico Cris­polti, “l’histoire ima­gi­na­tive de Dova exprime dans l’ensemble, comme un trait carac­té­ris­tique de sa per­son­na­lité de peintre, une confiance pro­fonde dans les pos­si­bi­li­tés sug­ges­tives de la construc­tion des images, qui réus­sissent tou­jours à être dotées d’une inten­sité magique”.

Ces pro­po­si­tions de Dova semblent consi­dé­rées sur­tout comme un désir de fan­tas­tique, d’où l’étonnement magique de ses œuvres et leur sola­rité. Son inten­sité colo­riste, l’étonnement fan­tas­tique ras­semblent plus de vingt œuvres des plus signi­fi­ca­tives comme « Ana­basi 2 », liée à « Pit­tura Nucleare » et des oeuvres du cou­rant du Natu­ra­lisme Fan­tas­tique lié à un néo-surréalisme métamorphique.

jean-paul gavard-perret

Gianni Dova, Contri­bu­zione, Tor­na­buoni Arte, Milan, octobre-novembre 2024.