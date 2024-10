Véronique Bergen, Alexander McQueen

Un vision­naire

Créer, pour McQueen, fut de rêver le monde et faire inter­agir les phé­no­mènes de mode avec son propre filtre per­cep­tif. C’est une forme de folie consciente accep­tée par McQueen dont le génie, écrivait-il, prend cette forme : “Vous devez connaître les règles avant de les bri­ser. C’est pour cela que je suis là, pour démo­lir les règles tout en pré­ser­vant la tra­di­tion.“

Fai­sant explo­ser sa créa­ti­vité chez Given­chy puis dans sa propre mai­son, il rêva la haute cou­ture sans le savoir ni même le vou­loir. Mais une telle « folie » de faire fut induite par des névroses per­son­nelles. Mais la mode fut pour lui l’antidote à à cer­taines induction.

Véro­nique Ber­gen fait décou­vrir l’univers si per­son­nel de ce créa­teur en évo­quant ses ins­pi­ra­tions, son lan­gage, ses réfé­rences et ses démons. L’essayiste illustre un tel esprit réfrac­taire qui mena la mode loin des dogmes. Il fut d’une cer­taine manière un double du méde­cin de la cou­ture et poète des formes trai­tées par­fois comme solip­sistes et intenses, énig­ma­tiques.

Vio­lem­ment dou­lou­reux et ful­gu­rant, il suc­comba pen­dant une courte période aux édens des Fashion-weeks. Se rendait-il compte par­fois de ses erreur ? Véro­nique Ber­gen le sou­ligne avec finesse tout en rap­pe­lant le plus impor­tant : McQueen était plus élevé que beau­coup d’autres.

Sa (con)quête esthé­tique dans l’oubli de sa mimè­sis fut au cœur de ses mises en ten­sion d’une mode voi­sine de sa science tech­nique et de sa magie. D’une cer­taine manièr,e il s’est sacri­fié par ses par­ti­cu­la­ri­tés mais aussi son uni­cité — ce qui créa une fon­gi­bi­lité uni­ver­selle. Ses vête­ments ne furent jamais pétri­fiés dans le rigide pour faire échap­per les femmes à des com­por­te­ments mimé­tiques. Même si cer­tains y esti­maient une dia­lec­tique du beau et du laid.

jean-paul gavard-perret

Véro­nique Ber­gen, Alexan­der McQueen, édi­tions E/P/A, 2024 — 30,00 €.