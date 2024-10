Histoire d’eau

(Qu’est-ce que l’inspiration ?)

Écrire est exta­tique. Qu’importe le goût de l’insatisfaction. C’est ten­ter de sor­tir de la dis­corde, du flou de l’imaginaire sau­pou­dré du passé, tout ça mélangé dans une mar­mite abs­traite pour créer du concret entre ce qui est rêvé et ce qui advient. C’est non offrir du sublime à par­tir du rien, mais le second dans le premier.

L’ins­pi­ra­tion est une farce et ceux qui se regardent écrire laissent l’incontinence cou­ler. C’est écrire beau­coup et vivre peu. Certes, entre chaos et ordre, ça calme la colère, en se regar­dant faire moins éva­nes­cent et concret que couillon et muet.

Mais ce qui per­turbe ou non notre som­meil est ce que nous sommes : à savoir 80 % d’eau. Elle nous rend moins défunt que vivant en exer­çant sur nous son influence.

jean-paul gavard-perret

Photo : Vivian Sassen