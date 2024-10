BEKA & José Luis Munuera, Les Cœurs de ferraille — t.03 : “Sans penser à demain”

Une série de contes fami­liaux et modernes

Le monde où se déroulent les his­toires des Cœurs de fer­raille est peu­plé de per­sonnes méca­niques et de per­sonnes orga­niques, en fait, des robots et des humains. Les robots sont si per­fec­tion­nés qu’ils assurent presque toutes les tâches, à l’image des esclaves dans des socié­tés anciennes et encore, hélas, très actuelles.

Après Debry, Cyrano et moi qui raconte l’affection d’une enfant pour sa nou­nou de fer­raille et L’inspiration où l’héroïne est confron­tée à la créa­ti­vité d’une Intel­li­gence arti­fi­cielle, le pré­sent album pro­pose un récit d’une belle inten­sité en sen­ti­ments et émo­tions autour de l’amour.

C’est à l’usine de River­lin qu’une révolte éclate quand un ouvrier humain, pour briller devant une ouvrière qui l’asticote, démo­lit le robot qui assure le fonc­tion­ne­ment de la chaîne de fabri­ca­tion. Il s’ensuit une bagarre géné­ra­li­sée que l’industriel fait stop­per en fai­sant inter­ve­nir un Limier, un robot à la ter­rible répu­ta­tion. Naiad, la fille de l’industriel, est fas­ci­née par le monde des robots. Aussi, quand son père lui demande de ne pas sor­tir à cause du dan­ger, elle s’empresse de déso­béir et assiste, cachée, à la pres­ta­tion du Limier. Elle est séduite par celui-ci, allant jusqu’à res­sen­tir de l’amour, un sen­ti­ment qui semble par­tagé. Or, un tel rap­pro­che­ment est incon­ce­vable même dans cette société tolé­rante.

Seule Tita­nide, sa tante, semble prête à les aider. Mais celle-ci paraît avoir un lourd conten­tieux avec le père de Naiad…

Dans ce tome, les auteurs approchent un sujet qui, tout en étant futu­riste, est empreint de roman­tisme. Si l’amour entre humains et machines a déjà fait l’objet de nom­breuses his­toires, le thème reste tou­jours d’actualité quand les uns et les autres coha­bitent de manière aussi proche.

C’est aussi l’occasion de poser la ques­tion de la dis­sem­blance, celle-ci étant sou­vent la cause de conflits, d’antagonismes entre natio­na­li­tés, races, adeptes de sectes ou de reli­gions… C’est aussi le moment d’évoquer la force que l’amour peut don­ner, son impor­tance pour gom­mer des dif­fé­rences, des fron­tières arti­fi­cielles. On trouve de magni­fiques images pour l’illustrer, comme ce robot pra­ti­que­ment inusable qui se laisse volon­tai­re­ment rouiller pour…

Mais les auteurs ins­tallent aussi une autre dimen­sion, une frac­ture entre humains pour une rai­son à décou­vrir en une belle sur­prise. Ils approchent des clas­siques du genre comme Cyrano de Ber­ge­rac et La petite sirène.

Le des­sin de José Luis Munuera et les cou­leurs de Sedyas donnent au scé­na­rio une puis­sance d’évocation peu com­mune. Si les per­son­nages oscil­lent entre réa­lisme et cari­ca­ture, ils ont tou­jours la bonne atti­tude. Don­ner vie à une popu­la­tion robo­ti­sée n’est pas spé­cia­le­ment facile sur­tout quand il faut faire expri­mer des sen­ti­ments humains, des émo­tions à une face, par nature, immo­bile. Les décors sont à l’avenant que ce soit la repré­sen­ta­tion d’un espace urbain, une par­tie d’usine ou des cadres plus roman­tiques appuyant des moments sen­ti­men­taux. Les cou­leurs de Sedyas font merveille.

Cette série mérite ample­ment le détour qui, au-delà d’une pre­mière approche, se révèle beau­coup plus pro­fond dans les réflexions et les thèmes abor­dés. Et le tout est servi par une mise en images admirable.

serge per­raud

BEKA (scé­na­rio), José Luis Munuera (scé­na­rio et des­sin) & Sedyas (cou­leurs), Les Cœurs de fer­raille — t.03 : Sans pen­ser à demain, Dupuis, coll. “Tous Publics”, juin 2024, 72 p. — 14,50 €.