Letizia Battaglia, Life, Love and Death in Sicily (exposition)

Sicile et passion

Leti­zia Bat­ta­glia (1935–2022) était l’une des plus impor­tantes pho­to­graphes docu­men­taires sociales ita­liennes à tra­vers sa sai­sie de la vie quo­ti­dienne, de la réa­lité bru­tale de la mafia et de ses vic­times en Sicile. Figure clé de l’histoire contem­po­raine sici­lienne, elle a éga­le­ment été mili­tante des droits civiques, jour­na­liste, réa­li­sa­trice, éco­lo­giste.

L’exposition (Vie, Amour et Mort en Sicile) ras­semble les pho­tos les plus célèbres de ses 5 décen­nies de tra­vail. La réa­lité et l’histoire sici­lienne appa­raissent en images poi­gnantes, poé­tiques et dramatiques.

Elle a éga­le­ment docu­menté la vie des poli­ciers, des juges et des per­son­na­li­tés émi­nentes de l’establishment pour sym­bo­li­ser la lutte contre la mafia, la cor­rup­tion, la vio­lence et le crime orga­nisé mais a reçu des menaces de mort en rai­son de son tra­vail.

C’est prin­ci­pa­le­ment pho­to­gra­phiant en noir et blanc qu’elle a donné toute sa pro­fon­deur de vue sur les femmes et enfants de Sicile vic­times sou­vent de la vio­lence et de la pau­vreté. Un tel regard de femme est à nulle autre pareil.

jean-paul gavard-perret

Leti­zia Bat­ta­glia, Life, Love and Death in Sicily, The Pho­to­gra­phers’ Gal­lery, Londres, du 9 octobre 2024 au 23 février 2025.