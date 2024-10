Lambert Castellani, Grabide

Gros­so­pho­bie

Dans ce texte de poé­sie expé­ri­men­tale, Lam­bert Cas­tel­la­nie tri­cote et détri­cote la gros­so­pho­bie avec l’inventaire de situa­tions d’ostracisme. Existent par ce biais les cer­ti­tudes réac­tion­naires d’une époque qui stig­ma­tise avec arro­gance, sous le vocable de Wokisme, un « autre » qui lutte contre toute dis­cri­mi­na­tion mais sachant « qu’hier c’était déjà recuit ».

Néan­moins, l’auteur par un sen­ti­ment de puis­sance tex­tuelle (et pas que) marche vio­lem­ment contre le logos pour que les lec­teurs habi­tuels puissent s’en s’écarter. Sur­git une Action Poé­tique qui inter­roge aussi la néces­sité for­melle dis­tin­guée de la poé­sie. Non qu’elle doive dis­pa­raître. L’auteur relève l’idée que le poète contem­po­rain trouve un « repons » à la culture et lec­ture traditionnelles.

C’est aussi une belle manière de vaincre l’ennui, balayant d’un revers de la manche ce qu’il pour­rait nom­mer une Que­relle des Anciens et des Modernes. Spé­cia­liste du « gros », Cas­tel­lani ouvre la clé de l’émancipation sans enfer­mer la poé­sie dans des cer­ti­tudes méta­phy­siques, poli­tiques, affec­tives et sociales ni dans un style « poncé ».

Avec un effort, tout lec­teur ne peut man­quer d’éprouver un besoin de béquille. Mais on pourra repen­ser au mys­té­rieux sixain de Guillaume d’Aquitaine qui énonce : « Ferai des vers de pur néant ». L’auteur nous ren­voie un tel four­reau et son contre­point adi­peux. Les struc­tures et pla­cages du texte sont eux-mêmes pro­po­si­tion d’interprétation.

jean-paul gavard-perret

Lam­bert Cas­tel­lani, Gra­bide, Ate­lier de l’Agneau, St-Quentin-de-Caplong, 2024,92 p.- 18,00 €.