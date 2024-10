Paul de Brancion, Extrême Limite – trois bonjours Un au-revoir

vie dans les noeuds

Comme les Nym­phéas de Monet, la poé­sie de Paul de Bran­cion ouvre l’incertitude, le flou qui ren­voient au flot­te­ment du regar­deur inca­pable de « dézoo­mer » son sou­ve­nir de l’œuvre de ce qui se passe. La vio­lence devient plus directe poli­ti­que­ment ou numé­ri­que­ment. « pour vivre tu peux aussi / attendre dans le noir sans bou­ger », mais pour une telle hys­té­ri­sa­tion à l’envers, se dressent ici des stra­té­gies ou d’activités pour que « le réel res­pire encore ».

L’auteur ne se contente pas d’en prendre les pho­tos et il s’agace sou­ve­rai­ne­ment,. devant l’état des choses, devant le monde qui a besoin, face aux écrans qui le rem­placent, de sou­rires imbé­ciles comme il en exis­tait devant les Nymphéas …

Sa poé­sie adou­cit moins les mœurs que les catas­trophes engen­drant des dis­pa­ri­tions ano­nymes et intimes. Mais après tout, pour un tel auteur, le réel dans sa vio­lence la plus absurde com­porte tou­jours, en-deçà, une dimen­sion tragi-comique. Pour lui-même, si tout doit dis­pa­raître, la poé­sie tient le coup. Elle pro­pose ici des clés pour une liberté par-delà les fron­tières : le vers existe encore, bien sûr, vers libre ins­tauré il y a plus d’un siècle par Mal­larmé, dont les consé­quences sont encore tan­gibles aujourd’hui.

L’auteur le coupe où il veut, cadrer ou déca­drer le texte sur une sur­face somme toute tra­di­tion­nelle, for­mat d’une feuille A4 pliée, que ce soit pour abor­der des ques­tions méta­phy­siques ou tout autre champ de réflexion. Sont inter­ro­gés, avec une fausse naï­veté, non l’impossibilité tech­nique de l’Immaculée Concep­tion, mais le cocuage de socié­tés voire leur viol même s’il est dif­fi­cile de savoir ce qui, dans la Pales­tine du 1er siècle avant Jésus-Christ, société fort patriar­cale, a pu se produire.

Sont éga­le­ment abor­dées des ques­tions de société rare­ment pré­sentes dans la poé­sie contem­po­raine. Un tel expres­sion­niste enrage dans la déchi­rure de nos espace. Peut-être sans vrai­ment y par­ve­nir, il tente d’ouvrir un espace dont il devient un pion­nier sans se conten­ter de s’extasier des limailles de ce qui reste : des scories.

jean-paul gavard-perret

Paul de Bran­cion, Extrême Limite — trois bon­jours Un au-revoir, Ate­lier Vincent Rou­gier, coll. Ficelle n°157, 2024, Soli­gny la Trappe, 2024, non paginé — 1300€.