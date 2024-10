Stefano Orru, Corsa Degli Scalzi

Origines

Chaque pre­mier dimanche de sep­tembre, les fidèles de Cabras (Oris­tano, Sar­daigne) célèbrent San Sal­va­tore (Santu Sra­ba­dori) à tra­vers une célé­bra­tion : « Pro­ces­sion de San Sal­va­tore di Sinis » éga­le­ment connue sous le nom de” Course pieds nus”. Elle se déroule pieds nus, sur un par­cours d’environ 7 kilo­mètres, de la ville de Cabras au vil­lage de San Sal­va­tore di Sinis, où se trouve l’église rurale construite vers le XVIIe siècle dédiée au Saint Sauveur.

Les ori­gines des célé­bra­tions remontent à 1619, en rai­son des incur­sions des Maures qui s’implantèrent sur ce ter­ri­toire pen­dant une longue période. Pour sécu­ri­ser la sta­tue du Sau­veur lors d’une des assauts maures, les habi­tants locaux don­nèrent vie à une course longue et rapide.

Selon la légende, les « Scalzi » uti­li­saient des branches, atta­chées à leurs pieds nus au lieu de chaus­sures, afin de sou­le­ver le plus de pous­sière pos­sible pen­dant la course et ainsi paraître beau­coup plus nom­breux. La ruse fonc­tionna plei­ne­ment puisque les Sar­ra­sins s’enfuirent. Et ce fut une forme de ré-origine de la « race blanche» de Sardaigne.

Depuis, chaque année, en sou­ve­nir de cet épi­sode mira­cu­leux, le rituel se répète pour renou­ve­ler le vœu fait au Saint. Le pho­to­graphe sai­sit les jeunes, vêtus d’une chla­myde blanche nouée à la taille. Il donne à ses prises un carac­tère aussi rituel que ver­na­cu­laire en réunis­sant le culte à une forme de fête annuelle quasi « sportive ».

jean-paul gavard-perret

Ste­fano Orru, Corsa Degli Scalzi, L’œil de la pho­to­gra­phie, octobre 2024.