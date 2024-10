Jacky Schwartzmann & Sylvain Vallée, Habemus Bastard — t.02 : “Un cœur sous une soutane”

Un polar bien original

À la suite de cir­cons­tances tra­giques, Lucien s’est retrouvé en cavale et obligé de prendre la place du nou­veau curé à Saint-Claude, dans le Jura.

Le second tome s’ouvre sur le sou­ve­nir d’un bra­quage vieux de trente ans à Lyon. José, le gitan qui condui­sait le véhi­cule n’obtient qu’une demi-part du butin. Sa ven­geance est vio­lente. Quand les cir­cons­tances de celle-ci sont enfin révé­lées, c’est une cas­cade de réac­tions. Et elles débutent chez Jean-Pierre, le frère de Gaé­tan exé­cuté par José.

Lucien, à Saint-Claude, a une pra­tique bien per­son­nelle du bap­tême, mais son humour décalé ne dérange pas les fidèles. Parmi ceux-ci une belle femme s’attache à l’homme que dis­si­mule la sou­tane.

Le tra­fic de drogue qu’il a monté avec le jeune Renaud fonc­tionne fort mais ce der­nier vou­drait pro­fi­ter de l’argent gagné. Lucien trouve qu’il parle trop, à trop de monde. Or, le pire est à venir quand le passé récent du faux prêtre revient en force…

Le choix du cadre, cette cité du dépar­te­ment du Jura célèbre pour ses articles pour fumeurs et ses dia­mants syn­thé­tiques, est par­ti­cu­liè­re­ment avisé. Il offre aux auteurs de belles pos­si­bi­li­tés tant gra­phiques que scé­na­ris­tiques. Et Jacky Schwartz­mann excelle dans le genre où se mêlent une ambiance sombre et un humour noir à sou­hait tant au pre­mier qu’au second degré.

En pre­nant pour per­son­nage prin­ci­pal un truand en cavale amené à offi­cier comme curé d’une paroisse, il fait le plein de réflexions, de remarques déca­lées, de sen­tences d’une belle toni­cité. Il conçoit, ainsi, une intrigue sub­tile où s’entremêlent tous les ingré­dients d’un bon polar, mul­ti­pliant les règle­ments de comptes san­glants menés par de truands bien pati­bu­laires jusqu’à une véri­table bataille ran­gée.

L’emploi d’Habemus se fait avec papam pour signi­fier Nous avons un pape, phrase pro­non­cée par le car­di­nal pro­to­diacre à l’issue d’un conclave. Le scé­na­riste s’amuse à la trans­for­mer en Nous avons un bas­tard qui peut s’entendre comme un bâtard, un salopard.

Le tra­vail gra­phique d’adaptation, de mise en scène et le des­sin relèvent du talent de Syl­vain Val­lée. Celui-ci réus­sit une mise en page magni­fique avec nombre de pro­ta­go­nistes tout en ron­deurs mais tout aussi tei­gneux que les autres. Il pro­pose une gale­rie étof­fée de per­son­nages avec une belle trans­crip­tion, don­nant à cha­cun une expres­si­vité et une ges­tuelle tout à fait adap­tées aux cir­cons­tances. Ses angles de vues donnent une dimen­sion forte à nombre de scènes.

C’est Elvire de Cock qui assure la mise en cou­leurs avec une belle effi­ca­cité, ces planches fai­sant res­sen­tir, par leur tona­lité, l’hiver en montagne.

Ce dip­tyque est très sin­gu­lier tant pour son intrigue, son trai­te­ment scé­na­ris­tique, ses dia­logues per­cu­tants, ses situa­tions ambi­guës que pour ce gra­phisme pré­cieux. Il faut for­mu­ler des vœux pour que la col­la­bo­ra­tion entre ces trois créa­teurs perdure.

serge per­raud

Jacky Schwartz­mann (scé­na­rio), Syl­vain Val­lée (adap­ta­tion, mise en scène et des­sin) & Elvire de Cock (cou­leurs), Habe­mus Bas­tard — t.02 : Un cœur sous une sou­tane, Dar­gaud, octobre 2024, 84 p. — 21,00 €.