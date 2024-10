Dämon / El funeral de Bergman (Angélica Liddell)

Avec Ahimsa Yuri Ana­niev Nico­las Che­val­lier Guillaume Cos­tanza Elec­tra Hall­man Elin Klinga Angé­lica Lid­dell Borja López Tina Pour-Davoy Sindo Puche Daniel Richard Nemanja Sto­ja­no­vic et la col­la­bo­ra­tion de l’habilleuse du Dra­ma­ten Erika Hag­berg et de David Abad et les figu­rants Patri­cia Bur­khal­ter Fran­cine Billard Paule Coste Jean-Luc Cout­ton Léa Dela­porte Annette Ecck­hout Chris­tian Ecck­hout Louise Greg­gory Jeanne Heu­clin Pierre Hoff­mann Domi­nique Hou­dart Manon Hugny Daphné Lanne Fran­çoise Loreau Per­rine Meche­kour Julia Pal Kenza Van­noni et la vio­lon­cel­liste Laura Meilland et les enfants (en alter­nance) Axel Delage (27 sept, 3, 6 oct) Adam Ghosn-Sordet (26, 28 sept, 1er, 4 oct) Ange Toma­sini (29 sept, 2, 5 oct) et la voix de Jonas Bergström.