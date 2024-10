Miguel Abensour, Levinas

Pauvres héros

Ce der­nier livre prévu par l’auteur qui voyait son état de santé décli­ner juste avant sa mort, montre l’importance qu’Emmanuel Levi­nas avait prise dans sa phi­lo­so­phie. Le som­maire, consti­tué de textes “bruts” ou sans ambages, montre par­fai­te­ment les mul­ti­tudes d’angles que cette pen­sée ins­pi­rait à Miguel Aben­sour.

Une pen­sée qu’il ima­gi­nait comme l’une des plus libres qui soient, y com­pris sur des ques­tions aussi déli­cates qu’inextricables qui se posaient en son temps et se posent tou­jours.



L’auteur prouve que pen­ser l’utopie tient d’une « hypo­thèse d’un mal élé­men­tal ». Existe là une « an-archie entre méta­po­li­tique et poli­tique ». Le pari est fait que le temps est venu de pro­po­ser une lec­ture qui se tienne à l’écart des idéo­lo­gies du jaco­bi­nisme et du léni­nisme. L’auteur en confron­tant le pro­jet jaco­bin à Spi­noza dévoile une nou­velle constel­la­tion dans laquelle le recours à la crainte le cède à l’espoir.

Cet ouvrage a pour ambi­tion de révé­ler Lévi­nas capable de s’expliquer avec Saint-Just en fai­sant de la ques­tion poli­tique le lieu cri­tique par excel­lence. Son inten­tion était d’aboutir à la mise en lumière de ce qu’il appelle « l’aporie de l’héroïsme ». Et l’essayiste d’ajouter : « L’action poli­tique ne peut pas se pas­ser du cou­rage, voire de l’héroïsme, mais la forme héroïque, l’intrigue de l’héroïsme ne conduisent-elles pas sou­vent à une sor­tie du poli­tique, à la déné­ga­tion de la logique qui lui est propre ? »

A réfléchir.

jean-paul gavard-perret

Miguel Aben­sour, Levi­nas, Sens et Tonka, coll. Sciences sociales, 2023, 352 p. — 35,00 €.