L’A qu’on plie

(Qu’est-ce que l’amour ?)

Je suis une femme dif­fé­rente dans chaque pièce et aussi effi­cace et fonc­tion­nelle dans la chambre, la cui­sine et le confes­sion­nal de la salle de bains. Mes pen­sées se tordent en courbes vers le creux qui se conclut par mon nid. J’y invoque le passé ou le tou­jours de l’amour.

Dans ma mai­son la radio hurle. J’écosse des gaines dont cer­taines tombent au sol et quelqu’un peut glis­ser sur le par­quet. Mais je me pré­pare pour être lisse en ima­gi­nant pou­voir dor­mir avec mon homme après nos trucs. Je suis la et les seuls qu’il aime.

Je rêve ma vie par­fois de manière abs­traite depuis la loin­taine net­teté de la méta­phore. Mes pen­sées, comme les cro­co­diles, glissent sans les pro­vo­quer. Mieux vaut donc ne pas arti­cu­ler même « Mon Chéri, Je t’aime. »

jean-paul gavard-perret

Photo : Marie-Claire Montanari