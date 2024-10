Alberto Martini, La danse macabre (exposition)

Victoire

Visages et corps au main­tien pâle et sans pouls laissent se devi­ner l’infime trace de l’intense effort consenti afin d’y conser­ver les traits omni­scients de la chair atta­quée du lom­bric qui la pénètre en saillies. Pour Alberto Mar­tini, en scènes d’ensemble, la terre est déser­tée sinon de cadavres. Elle res­semble à quelque ter­mite géant face aux côtes déchar­nées des Adam.

D’où cette perte ultime d’anatomie de l’icône. Colombes et papillons se sont envo­lés. Pay­sages, plaines et rivières sont éga­rés. Res­tent sang noir et cendres han­tés par la peur de l’éphémère.

Le corps et le cer­veau des plus qu’épuisés sont dévo­rés par le monstre ric­tus gri­ma­çant. La bête immonde est en place : inutile de résis­ter, elle sou­haite la Mort contre toute morale et i ronge des organes de la rate, de l’intestin, du foie que cha­cun cesse de faire fonc­tion­ner sépa­ré­ment de la nais­sance, de l’abîme et de l’après.

C’est déjà comme trop de cor­beaux sur de vieilles épaules sur le char­nier d’horizon comme une terre d’accueil. Des mains étran­gères se tendent vers le vide. La nuit n’est pas moins longue dans ces cime­tières car la mort est plus forte que l’homme.

Ceci est encore les corps mais ils n’ont plus de sang et pas seule­ment leur prière. Ils sont pas­sés du demain à l’hier, à ceux à celui qui n’est plus qu’amour que parmi les morts. Preuve pour l’artiste que l’injustice de la vie qui dure demeure sans pitié dans la mort.

jean-paul gavard-perret

Alberto Mar­tini, La danse macabre, Cas­tello Sfor­zesco, Milan, du 21 octobre au 19 jan­vier 2025.