Vers la beauté pure

Le grand acteur et réa­li­sa­teur Vincent Perez a d’abord étu­dié la pho­to­gra­phie à Vevey avant de s’orienter vers le théâtre à Genève et est ensuite devenu l’élève de Patrice Ché­reau au Théâtre Nanterre-Amandiers. Mais sa pas­sion pour la pho­to­gra­phie ne l’a jamais quitté. Il s’est imposé au fil des ans comme un pho­to­graphe accom­pli et reconnu, concen­trant ses recherches sur le por­trait. Son tra­vail a d’ailleurs été exposé en Rus­sie, en Suisse, à Monaco, à Paris et à Arles et il a publié son pre­mier livre de pho­to­gra­phies Un voyage en Rus­sie (2017).

Dans ce nou­vel ouvrage, Vincent Perez porte son regard sur l’un des lieux les plus emblé­ma­tiques de la bohème artis­tique de Paris : La Grande Chau­mière, école d’art dont l’enseignement s’éloignait des prin­cipes aca­dé­miques de l’École des Beaux-Arts et forma des artistes aussi dif­fé­rents que Louise Bour­geois, Miró ou Zao Wou-Ki.

Ici, un ensemble de nus à l’argentique réa­li­sés en ate­lier rendent non seule­ment hom­mage aux innom­brables modèles mais sou­lèvent éga­le­ment deux ques­tion : sous la trans­gres­sion ne se cache-t-il pas tou­jours une régres­sion ? De l’apparente sub­ver­sion ne subsiste-t-il qu’une feinte de perversion ?

Mais pour Vincent Pérez, ces concepts sont inopé­rants. Ces pho­tos sont beau­coup plus com­plexes. Dans une période de froi­dure et de repli moral, l’imagination du créa­teur ima­gine encore sans cher­cher une actua­lité brû­lante de la nudité mais celle, en “ombres et lumières”, d’une forme d’absolue beauté.

jean-paul gavard-perret

Vincent Pérez, Ombres et lumières, Edi­tions Skira„ 2024, 144 p. — 35,00 €.