Fabrizio Plessi, TUTTOPLESSI (exposition)

Le sculp­teur de la vidéo

Orga­nisé par Paolo Bol­pa­gni et Gio­vanni Berera avec la coor­di­na­tion scien­ti­fique d’Ilaria Bignotti, cet évè­ne­ment révèle au public la somme de la révo­lu­tion tech­no­lo­gique de Fabri­zio Plessi, Déve­loppé dans les années soixante-dix du XXe siècle, les pro­jets de l’artiste conti­nuent à don­ner des sti­muli et des sug­ges­tions même au début de la troi­sième décen­nie du nou­veau mil­lé­naire. L’installation offre six immenses por­tails tech­no­lo­giques, cha­cun d’entre eux contient un sys­tème vidéo com­plexe d’où naî­tront des images. Elles sont ampli­fiées par un réser­voir, placé au pied de chaque por­tail, dans un reflet dyna­mique des images en mouvement.

Les arches monu­men­tales conçues pour Côme géné­re­ront un flux d’images et de sons qui pré­sentent les évé­ne­ments de l’espace-temps, tels que l’eau qui rugit et coule, la foudre qui déchire le ciel noir et éclate, le feu qui cré­pite et monte, la lave qui se réchauffe et explose, l’or qui s’égoutte et se fond dans le noir des Vani­tas, la fumée qui s’éclaircit et laisse entre­voir les pri­sons de Gio­vanni Bat­tista Piranesi.

“Dessi­ner du char­bon, de la paille, du marbre, du fer, de la terre — dit Fabri­zio Plessi -, devient un moyen de se rap­pro­cher et de com­prendre plei­ne­ment la phy­si­ca­lité ances­trale de ces maté­riaux ». De ce seul « choc » appa­rent de sub­stances si dif­fé­rentes, de ces « coexis­tences impos­sibles » entre la pau­vreté du natu­rel et la richesse iri­sée de l’électronique, de ces assem­blages for­cés deve­nus ensuite des vases presque bio­lo­gi­que­ment com­mu­ni­cants, de tous ces dif­fé­rents possibles.

Le titre de l’exposition est un titre cou­ra­geux et péremp­toire, qui se penche sur le fleuve des pro­jets et des ins­tal­la­tions, des sculp­tures vidéo et des récits vidéo fluc­tuants, dyna­miques et pas­sion­nés que le maître a créés au cours de près de soixante ans de recherche et de pro­duc­tion. Fabri­zio Plessi est un guer­rier tech­no­lo­gique, un poète ancien, un explo­ra­teur intré­pide qui, tel un alchi­miste, sait mélan­ger la nature et la culture, la tech­no­lo­gie et l’art, le mot et l’image, le son et la méca­ni­sa­tion, la lumière et l’eau.

jean-paul gavard-perret

Fabri­zio Plessi, TUTTOPLESSI, Palazzo del Bro­letto, Côme, du 5 octobre au 17 novembre 2024.