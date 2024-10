Luminitza C. Tigirlas, Gherasim Luca ZÉros en Lucaphonie

Folie de la poésie

Lumi­nitza C. Tigir­las avance sur les pavés de Ghe­ra­sim Lucas et c’est une éclair­cie en mou­ve­ment. Ses pas sont de ceux qu’elle n’attendait plus, ses reven­di­ca­tions et renon­ce­ments en même temps. L’auteur bâtis­sait des mon­tagnes détruites le len­de­main à la dyna­mite. L’essayiste voit en lui des rivières tra­ver­sées à gué à une époque où les ponts n’existaient pas. C’est comme si, à deux, ils finissent par s’asseoir sur un banc et que chaque parole échan­gée brille autant qu’un doryphore.

Comment ne pas inven­ter de tels “fous” du poème ? Com­ment ne pas men­tir, d’une manière ou d’une autre ? Lumi­nitza C. Tigir­las ne divague et aussi ne se nie pas. Elle sait recon­naître en Ghe­ra­sim Luca ses rires ou de ses doutes anciens. Mais elle a besoin de se nour­rir des bruits du sou­ve­nir parce qu’elle sait que l’auteur ne se sur­char­geait jamais de peaux (sauf une pour chan­ger d’identité) et se défro­quait poé­ti­que­ment pour se rendre mécon­nais­sable à la doxa.

Elle montre ici com­ment sa trans­for­ma­tion s’opère et s’enchaîne en dif­fé­rences. Cela com­men­çait par de tri­viales consta­ta­tions. On disait : tiens, voilà la pluie. Elle tom­bait, en effet, régu­lière, fai­sant luire les branches des arbres sous les lam­pa­daires, ins­tal­lant d’immenses flaques sur le bitume. Elle aussi nous convie à écou­ter le bruit de la pluie sur les feuilles des arbres du jar­din. Du jar­din ? Quoi, quel jar­din ? Celui de son maître. qui pen­sait, comme elle, à une autre pluie sur un autre jardin.

jean-paul gavard-perret

Lumi­nitza C. Tigir­las, Ghe­ra­sim Luca ZÉros en Luca­pho­nie, Edi­tions du Cygne, 2024, 154 p. — 16,00 €.