Marie-Laure Dagoit, Béance

En ce court récit texte/poème, la jouis­sance de sa nar­ra­trice, ser­vante au grand cœur quoique maî­tresse plus que ser­veuse, semble s’exhiber par le rire sous forme de son revers. Quoique experte dans l’acte sexuel – « Je sais faire des choses — Ma chatte est infi­nie », écrit l’héroïne au grand cœur (mais pas seule­ment) -, le rire n’est pas com­mu­ni­ca­tif.

C’est pour­quoi cet ins­tant de la ren­contre est décrit de manière sar­do­nique et pas­sion­née. Appa­raissent l’aveu, l’action et l’obsession pour l’objet tra­vaillé pour la venue de son extrême onc­tion. S’y joue tout autant l’expérience de l’enfermement de l’être en sa soli­tude. Celle-ci ne sur­ligne pas la jouis­sance mais pétrit la pas­sion sinon du but mais aussi — voire sur­tout — de ses préludes.

Ce texte, comme sou­vent chez Marie-Laure Dagoit, tra­duit une expé­rience pra­tique mais tout autant inté­rieure. Elle prend d’une part le trop de l’angoisse et d’autre part le pas assez — voire l’impossible — du plai­sir. Dès lors, le sous-rire de la nar­ra­trice soli­taire marque contours et cou­tumes espé­rées en deve­nant la néga­tion du par­tage (com­mu­nion). Ainsi, en offrant ses lèvres de sa bouche puis de son sexe dans une chambre d’hôtel et par­fois d’un claque, peut se rejouer le sou­ve­nir d’une chute, d’un aban­don ou viol pre­mier et de leur écœurement.

Certes, Béance est proche l’ His­toire de l’œil comme de L’œil pinéal de Bataille où une femme livre son corps de manière amu­sée ou déri­soire même lorsque sa bouche est proche de l’étouffement. Mais ici, le corps où la fas­ci­na­tion du phal­lus est comme hys­té­ri­sée explose d’une éner­gie. Cerise sur la gâteau, ce récit-poème mêle le passé au pré­sent là où l’acte sexuel est décrit selon une vision fémi­nine. La nar­ra­trice est la propre spec­ta­trice de ses actes et des effets qu’ils pro­duisent lorsque qu’elle se met en jeu sans réserve et au ser­vice de ce qu’elle pro­duit avec dis­tance — ce qui sou­ligne une incommunicabilité.

Néan­moins, la femme se retrouve plus « sujet » qu’« objet » devant l’œil allumé des hommes. Elle devient l’ « actante » de la pos­sible jouis­sance et souillure, paran­gon bataillien de l’ambiguïté du pur et de l’impur, du vrai et du feint. La nar­ra­trice se scé­na­rise ainsi que sa sou­ve­rai­neté plus ou moins com­plice. Elle est la révol­tée du plai­sir et du dégoût (remisé ?) au sein de l’orgie qu’elle ritua­lise.

En consé­quence, un tel texte ne fait guère rire car il est abys­sal par tout ce que ren­voie et accueille la béance. De plus et sur­tout, la nar­ra­trice n’imagine pas que son rire sous cape dis­pense de pen­ser. Par ses atten­tions et inten­tions à cer­tains égards, une telle femme dévoile une pen­sée qui la porte plus loin que la sienne.

jean-paul gavard-perret

Marie-Laure Dagoit, Béance, Wee­kend­poe­try, Rouen, automne 2024 — 20,00 €.