Rossella Colombari, Ettore Molinario, Pas de deux — Grande Bellezza Italiana

L’un par l’autre — et vice-versa

L’édi­tion d’octobre de la revue ita­lienne AD met l’accent sur la beauté et la qua­lité du “Made in Italy”, en pré­sen­tant les rési­dences ita­liennes les plus exquises. La cou­ver­ture, accom­pa­gnée du titre de ce numéro : Grande Bel­lezza Ita­liana, met en valeur le magni­fique espace de vie de la Casa Museo Moli­na­rio Colom­bari à Milan. Ce lieu est un dia­logue pro­fond entre la pho­to­gra­phie, la sculp­ture, le design et la pers­pec­tive crée tou­jours dif­fé­rents points de vue. “Je cher­chais l’harmonie par­faite entre l’architecture et la déco­ra­tion”, pré­cise Carlo Moli­na­rio dont l’enseignement a été déci­sif pour Ros­sella Colombari.

Cette île-maison née de la trans­for­ma­tion radi­cale d’une usine du XXe siècle dans le quar­tier d’Isola à Milan crée un dia­logue entre les arts plas­tiques et les deux « acteurs » inter­agissent avec l’art. Ettore col­lec­tionne la pho­to­gra­phie et les sculp­tures indiennes et d’Asie du Sud-Est, Ros­sella recherche et vend des chefs-d’œuvre du design ita­lien dans sa galerie.

Une forme géo­mé­trique raconte cette his­toire : elle rythme les espaces de leur mai­son, unis­sant sen­si­bi­lité, recherche, voyages. Ils créent ensemble une œuvre unique, pri­vée et fluide. Le couple, par amour, crée une his­toire, une ren­contre et un affron­te­ment entre deux idées dif­fé­rentes de pos­ses­sion. Deux éner­gies appa­rem­ment loin­taines, cer­tains pour­raient dire irré­con­ci­liables, ont trouvé leur har­mo­nie dans la créa­tion et la crois­sance de la Casa Museo.

jean–paul gavard-perret

Ros­sella Colom­bari, Ettore Moli­na­rio, Pas de deux — Grande Bel­lezza Ita­liana, Rome, A.D., octobre 2024.