Jean-Louis Poitevin, Paris, paradis des plaisirs

Crises de foi

Les métisses sont douces, toi­son foi­son­nante, jambes longues créant des ins­tants de magie pour un tel nar­ra­teur avide de pré­ci­sions visuelles et tac­tiles. Qu’importe si elles le trans­forment en spectre : le sens de la vie est là, his­toire de pas­ser leurs fron­tières. Mais un tel nar­ra­teur est poly­eth­nique et les femmes « s’accumulent comme des tis­sus frois­sés dans les pla­cards de la vie et non comme les wagons », dit-il. Mais de pré­ci­ser : « l’on ne s’arrête pas sous la fenêtre de l’amour plus de temps qu’il ne faut à un rêve pour dis­pa­raître dans la nuit. »

Et voici le pié­ton de Paris et le trous­seur de lits sans se conten­ter de nuits mélan­co­lique des hôtels per­dus. Bref, Paris est une fête. His­toire de se remé­mo­rer ses aven­tures et galantes poses en un bar avant de s’adonner au plai­sir par accès de fureur, après que les digues de la chair cessent et que les bou­tons de cor­sage ne tiennent pas le coup.

Poi­te­vin offre ainsi une nomen­cla­ture qui rend le tou­riste bien envieux face à un tel spé­cia­liste qui ne cesse de décrire ses pres­ti­di­gi­ta­tions. L’addictif est dis­pa­rate et incon­trô­lable dans sa vie du désir. Et cela tient de la confes­sion intime et de ses séries. Il ne regarde pas avec joie se défaire un amour quand la pas­sion se délite mais tout le monde, en pas­sant, l’écrase, d’un nuage ou d’un soleil l’autre.

Que les heures amou­reuses ren­contrent des réti­cences incon­grues, la com­pli­cité semble tou­jours vivante quitte à ne pas sacri­fier à la seule rela­tion à deux. Fan des occa­sions et voi­sin de gar­ne­ments lou­fiats ou riches, la cohorte des ana­to­mies fémi­nines passe par bien des rues et esca­liers et le nar­ra­teur en reste l’expert ana­to­miste aux choix incom­pres­sibles. Il fait des lec­teurs ses envieux. Et grâce à lui, ils ont tout à apprendre dans la rue ou sur des sites.

Certes, ses recom­men­ce­ments tiennent par­fois de la souf­france, mais l’espoir reste tou­jours de l’ordre de la défla­gra­tion. Même s’il y a — comme on dit — du pain sur les planches (ici ondu­lées). Et de belles miches. Tout chez ce per­fide Don Juan est exci­tant pour les sens, mais tout autant pour l’esprit. Echanges, caresses, bai­sers, copu­la­tions, tour­ment de ses héros et de lui-même créent enfer et para­dis là où un Kimono orné d’un dra­gon rouge bâille. Mais dans ce cas, c’est bien le seul. Même si le diable est dans ces détails. Mon­ter au rideau reste un art qui rend la moindre petite mort à une pro­mise immortalité.

jean-pau gavard-perret

Jean-Louis Poi­te­vin, Paris, para­dis des plai­sirs, éditions Douro, collec­tion La Bleu Tur­quin, Chau­mont, 2024, 272 p. — 20, 00 €.