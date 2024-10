Hères à tics

(Que pro­mettent les jeux vidéo ?)

Les pra­ti­ciens des jeux vidéo se prennent pour les dieux qui, jadis, créèrent le monde et s’en allèrent. Tenant à la main leur joys­tick comme la Bible, ces novices déclarent : « ici c’est l’Univers » même si c’est bien moins qu’une galaxie que de tels ersatz faits d’univers-sots et d’artefacts sous pré­textes d’accorder aux ouailles les pou­voirs infi­nis de l’âne humain.

Mais s’affirmant polis­sons, aux ultimes niveaux de leurs croi­sades émergent de sombres héros. La ligne du temps laisse des séquelles friandes d’arborescence. Les mani­pu­la­teurs experts fondent dans l’invisible où des étapes se perdent en par­ti­cules incen­diaires. Les doigts s’emmêlent, désac­cor­dés, bafouillent.

A force, ils sentent le temps comme on sent la merde et jaillit le faux d’une pro­messe qui assure ne faire jamais défaut. Par leur grand ogre jeu vidéo, ils s’envolent ailleurs… Quand cela finira. Ou non. Comme s’il était si bon de vivre avec joie, à plein sur cette Terre char­mante qui mitonne ses rêves, sa vérité, ses manques et son mur face aux yeux d’agonisants. Ils res­tent prêts à écra­ser leurs pha­langes en pri­son gira­toire de leur monstre vers la putréfaction.

jean-paul gavard-perret

photo : Allen Jones