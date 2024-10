Arianna Di Romano, Oltre lo sguardo

Arianna di Romano : le regard et au-delà

Photo­jour­na­liste inter­na­tio­nale d’origine sarde, Arianna Di Romano vit en Sicile, dans le vil­lage médié­val de Gangi (Palerme). Ses ori­gines sont un solide entre­la­ce­ment entre les deux îles, Terres de Feu, d’Eau et de Vent. À par­tir de cette base affec­tive, Arianna se déplace dans le monde entier à la recherche d’histoires à racon­ter, de visages à repré­sen­ter, de regards à cap­tu­rer, de pay­sages à vivre, de scènes de la vie quo­ti­dienne.

Elle a réa­lisé des repor­tages en Asie du Sud-Est, racon­tant les his­toires des popu­la­tions locales. Cam­bodge, Viet­nam, Thaï­lande, Laos, Malai­sie, Japon, Ser­bie, Bos­nie, Pologne, Rou­ma­nie et bien d’autres pays. Ces der­nières années, entre autres, elle a docu­menté la situa­tion dans la com­mu­nauté rom de Car­bo­nia, en Sardaigne.

Compa­rée à Doro­thea Lange et Josef Kou­delka, elle il tra­vaille en des voyages pho­to­gra­phiques le long de la route trans­si­bé­rienne et à bord d’un cargo. Mais en deçà (ou au-delà), «Fer­rare est une ville extra­or­di­naire », déclare le pho­to­graphe, « dans laquelle j’ai vécu et que j’ai aimée. J’y revien­drai avec plai­sir en expo­sant le fruit de mon tra­vail de ces der­nières années ».

Avec ses pho­tos, elle raconte des frag­ments d’humanité col­lec­tés à tra­vers le monde. De ces voyages, de ces per­sonnes, elle porte en elle le regard qui creuse dans l’humanité des oubliés. C’est l’humanité que son objec­tif veut repré­sen­ter même dans la pri­son de Caltagirone,

Habi­tuel­le­ment, elle regarde à l’extérieur comme sur les espaces inté­rieurs pour docu­men­ter la situa­tion dans des espaces incon­nus. Elle, est éga­le­ment répu­tée pour être, en sai­son d’hiver enve­lop­pée de brouillard. « Le brouillard que j’adore: c’est beau de se pro­me­ner dans les ruelles étroites du vil­lage et de se sen­tir immer­gée dans cette “caresse”, je trouve ça très fas­ci­nant”, écrit-elle.

Avec Oltre lo Sguardo et son pro­jet mono­gra­phique Uni­vers silen­cieux, Arianna Di Romano vit son tra­vail comme une expé­rience d’abord et avant tout spi­ri­tuelle, une his­toire d’âme à âme. Son style inimi­table exprime le drame, l’intensité, jamais au détri­ment de la com­po­si­tion et du sujet.

jean-paul gavard-perret

Arianna Di Romano, Oltre lo sguardo, Palaz­zina Mar­fisa d’Este, expo­si­tion, juin 2022.



‎ Fon­da­zione Fer­rara Arte ; Illus­tra­ted edi­zione (19 feb­braio 2022) — 11,40 €.