Martino Gozzi, Le chant de la pluie

Pour la vie

Ce nou­veau roman de Marin Gozzi est le modèle d’un wokisme lit­té­raire com­pris. Certes, l’auteur polit les chromes. Il mélange plus ou moins sour­noi­se­ment la pure fic­tion et l’autobiographie jusqu’au point éven­tuel de faire pleu­rer Mar­got, son com­pa­gnon (ou sa com­pagnes). Sous cou­vert d’aria (du baroque aux Beatles), l’évocation de la musique estampe le défi­cit de cette his­toire certes ambi­tieuse puisque s’y cachent la recherche du sens et aussi une suc­ces­sion de questions.

Cela semble beau­coup, c’est plu­tôt rien même si l’empaquetage lit­té­raire tient. L’histoire n’est que ce qui est inventé et se pour­suit, au hasard, absurde, chan­geante, défor­mée certes au gré d’événements qui nous blessent, nous raturent, nous effacent. Mais Pour Gozzi, son héros Mar­tino peut se recon­naître à côté de son ami (mort trop tôt) en rap­pe­lant sans arrêt de recom­men­cer des inventaires.

Cher­cher un fil conduc­teur du livre est facile voire repo­sant vu le che­min qui mène de la dis­trac­tion au jeu, du jeu à la dupli­cité. Et les ques­tions éter­nelles reviennent dont bien sûr : la mala­die de la mort. Et des absences. Mais l’auteur sait trou­ver des obliques. Résu­mons : ce livre pour­rait cer­tai­ne­ment avoir sa place au rayon libraire des super­mar­chés car l’auteur sait, en habile scrip­teur, séduire.

Affec­tions et affec­ta­tions dou­lou­reuses se mixent. Elles tournent dans le ciel nua­geux du livre en haut de son échelle pen­chée. Tout reste grave – mais pas trop. Bref, l’ensemble est sinon juste du moins équi­table, et tout compte fait pas trop souf­fre­teux sur­tout lorsque sonnent des moments de récréa­tion, d’un hôpi­tal à une mai­son, chaude comme un abri dont la masse invi­sible d’une tem­pête troue, déchire, arrache toits et branches frac­tu­rées.

La femme sépa­rée sou­rit à l’homme qui dort. Leur cercle forme une mar­gelle et dans un autre corps une source se mêle à l’eau des amours pre­mières — et qu’importe si des volets claquent et que suf­foque, sous la pluie, le reste du monde.

jean-paul gavard-perret

Mar­tino Gozzi, Le chant de la pluie, tra­duit de l’italien par Vincent Ray­naud, Quai Vol­taire – La table ronde, Paris, 224 p. — 22,00 €.