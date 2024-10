Christine Valcke & Mikaël Gluck, Lent dormir

Elle dort à dos

Bien plus en écho aux poèmes de Mikaël Gluck, Chris­tine Valcke, sans tolé­rer peut-être les sur­prise de l’amour, de cette expé­rience, relate une limite gra­phique qui accepte la concep­tion d’un espace (com­mun ?) dont demeure une sorte d’isolement ou d’absence.

Sans for­cé­ment trou­ver à qui par­ler (d’ailleurs si peu), ne sub­sistent que des traces plas­tiques per­ti­nentes pour sou­li­gner ce qui reste. D’un beau jeune homme et de ses mots, l’artiste sou­ligne moins des excès que des réten­tions. Son abs­trac­tion aussi sen­sible qu’intellectuelle prend des mesures qui dépendent plus de l’humeur d’une « moi­tié » ou de l’autre.

Imagi­nons la nuit là où le Lepo­rello fait drap qui se déplie. Chris­tine Valcke en garde la maî­trise selon ses inter­ven­tions pour la recon­nais­sance d’un tel ter­ri­toire où ce qui reste d’image s’affûte.

Le som­meil est-il une condam­na­tion ? La ques­tion est que le locu­teur s’efface, mais sur­tout que la créa­trice déve­loppe des liens ou des mor­ceaux d’étoupe. De son épan­che­ment de l’âme et de sa créa­tion res­tent des traces dépe­cées mais prégnantes.

jean-paul gavard-perret

Chris­tine Valcke & Mikaël Gluck, Lent dor­mir, Edi­tions Voix, Elne, 2024, Leporello.