Marie-Laure Dagoit, Solaire

L’aile ou la cuisse

Plus que jamais, Marie-Laure Dagoit — étoile des capi­teux par­fois déca­pi­tés ou sereine jan­sé­niste telle feu Angé­lique Arnaud — est mys­tère voire l’inconnue en tant que belle de cas d’X.

Nous l’avons entr’aperçu jadis sur une photo de la page de garde de ses livres de ses édi­tions de la Salle de Bains où elle dort à dos pour per­mettre de décou­vrir auteurs et artistes (Mirka Lugosi, Gilles Ber­quet, etc.) qu’elle fait connaître mais aussi des frag­ments d’écrivains consa­crés (Bur­roughs Beckett, Man­sour, Apol­li­naire, Anna de Noailles et bien plus). Très sou­vent les livres qu’elle édite sont courts. Mais “Solaire” déroge à la brièveté.

Une fois de plus, nous avan­çons dans le mys­tère que l’auteure entre­tient en ce livre roma­nesque et poé­tique. Celui-ci caresse — ce qui n’est rien d’étonnant chez elle — une forme de por­no­gra­phie, tout sauf vul­gaire. Experte, Marie-Laure Dagoit s’en amuse de manière atten­tive, pré­cise dérou­tante et détour­née..

Entre ombre et lumière, espoir et l’inverse, la vie sexuelle d’une telle nar­ra­trice devient aussi réelle que fan­tas­mée. Ses his­toires d’amour sexuelles évoquent à la fois beau­coup et peu en se moquant de toute pos­sible cen­sure ou bien­séance. L’héroïne reste libre d’autant que son auteure repousse la plu­part des exhi­bi­tions directes en poé­sie ver­ti­cale et horizontale.

Le texte plonge dans la déré­lic­tion et une mort en mic­tion de proses et poèmes. Existe là un aveu plus ou moins remisé entre la perte d’une enfant et la pré­sence d’un homme. La nar­ra­trice évoque ce qu’elle fait pour res­ter avec celui-ci mais aussi pour gagner “un peu de temps encore” avec la dis­pa­rue.

Tout reste d’un extra­or­di­naire non-dit et le lec­teur se perd dans les méandres d’un tel récit. Faut-il croire ou non la roman­cière ? Cela reste la ques­tion entre éros et tha­na­tos, entre empor­te­ment et déri­sion face — et par exemple — à la méca­nique sexuelle du phal­lus. Nous sommes là bien à dis­tance des scènes de genre. Duras n’est d’ailleurs pas loin d’autant que nous retrou­vons une plage nor­mande, là où tout est évoqué/inventé indi­rec­te­ment par l’écriture de la vigie sol-air.

La vie de l’héroïne reste l’énigme suprême des dépla­ce­ments. Mais res­pec­tons tout autant ce qui appar­tient à l’auteure. Ou pas for­cé­ment. En tout état de cause, le titre lui-même sème le doute en har­mo­nies du soir. Il ouvre la lumière – ou l’éclairage.

jean-paul gavard-perret

Marie-Laure Dagoit ‚Solaire, édi­tions 52 rue de Varennes et/ou Der­rière la salle de bains, 2023 — 20,00 €.

Voir ses édi­tions et ses propres livres sur www.weekendpoetry.com