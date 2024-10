Alma Katsu, Hurlements

Quand tout concoure au drame

Alma Katsu appuie son récit hor­ri­fique sur l’histoire authen­tique connue sous le nom de l’expédition Don­ner. Le drame s’est déroulé entre 1846 et 1847. Sur les 87 pion­niers par­tis, seuls 47 seront secourus.

En avril 1847, un groupe de sau­ve­teurs est à la recherche de sur­vi­vants réfu­giés dans une cabane aban­don­née. Et ce qu’ils découvrent aux alen­tours et à l’intérieur…

C’est en juin 1846 que Charles Stan­ton est appro­ché par Edwin Bryant. Tous deux céli­ba­taires font par­tie d’une cara­vane en route pour la Cali­for­nie. Stan­ton et ses com­pa­gnons, essen­tiel­le­ment les familles Don­ner et Reed, sont par­tis de l’Illinois. Ils ont rejoint à Inde­pen­dence, un convoi plus impor­tant mené par un ancien mili­taire William Rus­sel. Pour l’heure, après six semaines de voyage, ils sont dans une zone où la sèche­resse est ins­tal­lée. Bryant estime que la cara­vane pro­gresse trop len­te­ment, il y a plu­sieurs rai­sons à cela, et il veut la quit­ter, sou­hai­tant entraî­ner Stan­ton.

Tam­sen Don­ner est une très jolie femme mais son passé impacte encore un pré­sent qu’elle n’a pas désiré. C’est un mariage de rai­son avec George Don­ner. Elle est contre le pro­jet d’une ins­tal­la­tion en Cali­for­nie et déteste la famille de son époux. Mary Graves est une jeune fille au sein d’une famille nom­breuse. Sen­sible, elle entend des bruits étranges la nuit.

Des inci­dents ont émaillé la pro­gres­sion, mais quand un gamin dis­paru est retrouvé dix kilo­mètres plus loin, le corps entiè­re­ment dis­sé­qué mais la tête épar­gnée, l’ambiance s’alourdit.

Le choix de la plus mau­vaise route ne va pas arran­ger les choses. Les évé­ne­ments natu­rels et mys­té­rieux font bas­cu­ler le convoi dans l’angoisse…

La roman­cière ins­tille très vite des évé­ne­ments authen­tiques et une atmo­sphère de défiante, nour­rie de croyances et de faits étranges. Le convoi est sus­cep­tible de croi­ser des loups, des ours. Les tri­bus indiennes ne sont pas toutes satis­faites de voir leurs ter­ri­toires gri­gno­tés et le font savoir sou­vent de manière mus­clée. Cer­tains membres de l’expédition ont le sen­ti­ment d’être épiées, obser­vés constam­ment par des enti­tés insai­sis­sables mais mal­fai­santes comme ces mur­mures qu’ils per­çoivent sur leur pas­sage mais dont la source reste introu­vable mal­gré leurs recherches.

Le cli­mat se mêle à la fête avec une séche­resse qui ne va pas per­mettre de nour­rir cor­rec­te­ment les bêtes, les bœufs qui tractent les cha­riots. À l’intérieur des dis­sen­sions, des ambi­tions se font jour. Des choix stra­té­giques inadap­tés, des trom­pe­ries faites sciem­ment. Des maté­riels inadap­tés, des cha­riots trop volu­mi­neux sus­citent des conflits. Tout concoure à mettre l’expédition dans une situa­tion dif­fi­cile voire dra­ma­tique. Et la roman­cière ins­talle, pour faire de son récit un drame effrayant, une menace sournoise.

L’auteure fait revivre une belle gale­rie de per­son­nages. Cer­tains ne sont pas là de leur plein gré, d’autres ont aban­donné der­rière eux un passé par­ti­cu­liè­re­ment lourd. Elle anime de belle manière sa troupe de colons, dres­sant des por­traits très justes et leur fai­sant tenir des pro­pos appro­priés, tout à fait en adé­qua­tion avec les situa­tions où ils se trouvent plon­gés.

Une écri­ture inci­sive, un style tonique et un rythme nar­ra­tif sou­tenu ren­forcent l’intensité du roman.

Avec Hur­le­ments, Alma Katsu conjugue de belle manière une his­toire authen­tique déjà effroyable avec une dimen­sion qui res­sort de l’horreur pour un récit magni­fique mené.

serge per­raud

Alma Katsu, Hur­le­ments (The Hun­ger) tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Nadège Dulot, Sona­tine, sep­tembre 2024, 416 p. — 23,00 €.