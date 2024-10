Daniel Pozner, Désinvolture des engrenages

L’aven­ture littéraire

« Lieux, traces, per­son­nages, je vous les laisse. Des cubes, des flèches, des sil­houettes, des mots. Savez-vous ce que vous aime­riez lire ? Tout est chaud, vrai, cas­sant. La main ouverte, les doigts ser­rés, je suis un peu plus loin. Vous me racon­te­rez. », écrit Poz­ner en tant qu’appel, invi­ta­tion et réponse à un tel au voyage très langue qui devient une si belle et ambi­tieuse entre­prise lit­té­raire avec à la fois tous les effa­ce­ments pos­sibles du simple logos pour une autre dignité du verbe.

Les mots avancent ou sont en retard par effet d’alphabet. Non seule­ment « l’alfa bée » mais la syn­taxe se démul­ti­plie en cou­pures et volumes pour désor­ga­ni­ser avec gour­man­dise et goin­fre­rie le monde et ses ordres. Face à la cupi­dité « libé­rale », la lit­té­ra­ture offre un retour d’ombres (mais sur­tout de lumières) en prou­vant com­bien tout logos peut s’enrayer lorsque les cotes du non-sens et des côtés inédits de cubes jaillissent inopinément.

Les mots, lieux, sombres héros ne sont jamais obs­curs et inertes. Le lan­gage agit, joue de ses cha­rades, de ses syn­taxes et séman­tiques. Si bien que les « fables » et pro­po­si­tions de Poz­ner entraînent le sens vers une extase du lec­to­rat. Loin de l’ordre dis­cur­sif, l’auteur offre par une démarche libre la capa­cité d’atteindre tout sauf l’indifférence du lec­teur. Celui-ci est secoué jusqu’à se deman­der qui de lui ou de l’auteur inventa l’autre. Mais avec l’espoir secret d’assurer l’avenir des deux.

jean-paul gavard-perret

Daniel Poz­ner, Désin­vol­ture des engre­nages, édi­tions Louise Bottu, Paris, 2024, 88 p. — 13,00 €.