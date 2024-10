Eliana Godino, Ritratti del Sud (exposition)

Resti­tuer la réa­lité calabraise

Au départ, Eliana Godino née à Cosem Touta, prit des pho­tos sans impor­tance : c’était comme un jeu, une façon d’imiter les gestes des adultes. Mais la photo est deve­nue fami­lière «comme les bat­te­ments de cœur de mon fils, l’odeur de ma mai­son ou com­ment recon­naître les traces de mon chien », précise-t-elle.

Elle a étu­dié à Rome, mais mal­gré la beauté et les expé­riences de cette ville, elle a res­senti une pen­sée invi­sible qui l’a rame­née en Calabre. « Beau­coup de gens pen­saient que c’était une mau­vaise déci­sion, mais j’ai essayé de la trans­for­mer en quelque chose de posi­tif », dit-elle et, en retour­nant dans son pays natal, elle a ouvert le stu­dio de pho­to­gra­phie « Free Idea ».

La créa­trice adore prendre des pho­tos d’êtres humains, car elle éprouve une vraie pas­sion pour les visages et l’humanité en géné­ral, cha­cun avec sa propre his­toire et sa propre per­son­na­lité. Depuis, elle pho­to­gra­phie et raconte des his­toires en orga­ni­sant rendez-vous et inter­views.

Son dévoue­ment pour la Calabre reste majeur. Les pro­ta­go­nistes des por­traits ont des iti­né­raires et des cultures et des modes de vie dif­fé­rents, mais ils par­tagent tous des ori­gines calabraises

Les rêveurs doivent faire face à une réa­lité par­ti­cu­liè­re­ment dif­fi­cile par rap­port à celle des per­sonnes qui sont nées dans des endroits beau­coup plus « favo­rables ». C’est pour­quoi une telle oeuvre pos­sède une double valeur : racon­ter les his­toires de femmes et d’hommes aussi excep­tion­nels mais éga­le­ment célé­brer leur beauté inté­rieure et leur cou­rage. Tout en se confor­mant à la logique de la lisibilité.

jean-paul gavard-perret

Eliana Godino, Ritratti del Sud, Cas­tello di Cor­ri­giano, Calabre, 2024.