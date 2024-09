La vie secrète des vieux (Mohamed El Khatib)

Un tou­chant mani­feste social

La lente entrée d’un fau­teuil rou­lant sur scène fait taire le public. Quelques brui­tages signalent la fac­ture ama­teu­riste qu’entend se don­ner le spec­tacle. Après des aver­tis­se­ments écrits en forme de traits d’humour noir, com­mence la confes­sion amou­reuse, sous l’impulsion souple du met­teur en scène. Cha­cun des pro­ta­go­nistes de la dis­cus­sion raconte sa pre­mière fois, dans la vie ou à la mai­son de retraite. Mais dans la vieillesse, on vit avec la mort, celle des proches, des per­sonnes qui ont fait par­tie de la com­pa­gnie, qui ne sont plus là, dont on mani­feste la pré­sence pour leur rendre hom­mage.

On assiste à des ani­ma­tions qui peuvent être celles des Ephad, karaoké boule à facettes, ou par­ti­ci­pa­tion à des spec­tacles, occa­sion d’insérer dans le texte quelques pas­sages de Sha­kes­peare et de Racine.

Le “théâtre docu­men­taire” de Moha­med El Katib pro­cède de l’enchaînement pré­senté comme spon­tané de témoi­gnages qui affichent un air d’improvisation. Per­sonne ne s’y trompe : il ne s’agit que de conser­ver dans ce tra­vail accom­pli la trace fraîche du geste au pla­teau. Plus qu’à une repré­sen­ta­tion nar­ra­tive, nous avons affaire à un mani­feste poli­tique. Il s’agit de bri­ser un tabou, d’exprimer une révolte contre les bri­mades que peuvent subir nos aînés dans des éta­blis­se­ments dont l’humanité n’est que de façade.

La démarche mobi­lise des corps habi­tuel­le­ment exclus de la scène ; elle s’achève dans un final fou­traque met­tant en valeur la per­sonne relé­guée au ser­vice des autres, la soi­gnante. Beau­coup de sobriété et de déli­ca­tesse dans cette explo­ra­tion empreinte d’un humour et d’une sen­si­bi­lité qui font mouche.

chris­tophe giolito La vie secrète des vieux Concep­tion et réa­li­sa­tion Moha­med El Khatib Avec en alter­nance et en fonc­tion de leur lon­gé­vité Annie Bois­den­ghien, Miche­line Bous­sain­gault, Marie-Louise Car­lier, Chille Deman, Mar­tine Devries, Jean-Pierre Dupuy, Jac­que­line Juin, Sali­mata Kamaté, Jean-Paul Sidolle, Yas­mine Hadj Ali.

Dra­ma­tur­gie et coor­di­na­tion artis­tique Camille Nauf­fray ; col­la­bo­ra­tion artis­tique Mathilde Cha­deau ; scé­no­gra­phie et col­la­bo­ra­tion artis­tique Fred Hocké ; vidéo Emma­nuel Man­zano ;

entre­tiens Vanessa Larré, Vas­sia Cha­va­roche, Marie Des­granges et Zacha­rie Dutertre ; son Arnaud Léger ; régie géné­rale Jona­than Dou­chet ; direc­tion de pro­duc­tion Gil Paon ;

col­la­bo­ra­tion et sou­tien aux répé­ti­tions Mathilde Cha­deau, Vas­sia Cha­va­roche, Elliot Del­vaux ; vie médi­cale Vir­gi­nie Tanda, Paul Ceu­le­naere, Anne-Marie Di Giam­bat­tista, Vin­ciane Watrin ; admi­nis­tra­tion Cécile Bour­sier ; presse Natha­lie Gas­ser ; pho­to­gra­phies de pla­teau Yohanne Lamou­lère ; audio­des­crip­tion Dune Cherville.

Au Théâtre de la Ville – Les Abbesses du 12 au 26 sep­tembre à 20h dimanche à 15h, relâche les 15 et 26 sep­tembre. https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-24–25/theatre/la-vie-secrete-des-vieux 01 42 74 22 77.

Les 8 et 9 octobre à l’Espace 1789 Saint-Ouen scène conven­tion­née https://www.espace-1789.com/spectacle/la-vie-secrete-des-vieux 01 40 11 70 72.

Le 11 octobre au Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi – Scène conven­tion­née https://theatrecinemachoisy.fr/evenements/spectacles/la-vie-secrete-des-vieux 01 48 90 89 79.

Les 18 et 19 décembre au Théâtre 95 https://points-communs.com/saison-2425/la-vie-secrete-des-vieux 01 34 20 14 14.

Pro­duc­tion Zir­lib Copro­duc­tion Fes­ti­val d’Automne à Paris ; Points com­muns – Nou­velle scène natio­nale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ; Théâtre Natio­nal Wallonie-Bruxelles ; Comé­die de Genève ; tnba – Théâtre natio­nal Bor­deaux Aqui­taine ; Théâtre natio­nal de Bre­tagne ; Tan­dem Scène natio­nale ; MC2: Gre­noble Scène natio­nale ; Comé­die de Clermont-Ferrand – Scène natio­nale ; Théâtre Garonne – Scène euro­péenne ; Fes­ti­val d’Avignon ; Théâtre du Bois de l’Aune ; Équi­noxe – Scène natio­nale de Châ­teau­roux ; Théâtre de la Croix-Rousse ; La Cour­sive – Scène natio­nale de La Rochelle ; Espace 1789, scène conven­tion­née danse – Saint-Ouen ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène natio­nale ; Le Chan­nel, scène natio­nale de Calais Accueil en rési­dence Mucem ; CIRCA – La Char­treuse Zir­lib est com­pa­gnie ambas­sa­drice de la région Centre-Val de Loire, conven­tion­née par la Drac Centre-Val de Loire – minis­tère de la Culture et régu­liè­re­ment sou­te­nue par la Ville d’Orléans Moha­med El Kha­tib est artiste asso­cié au Théâtre de la Ville-Paris, au Théâtre Natio­nal de Bre­tagne, au Théâtre Natio­nal Wallonie-Bruxelles et au tnba – Théâtre natio­nal Bor­deaux Aqui­taine Le Fes­ti­val d’Automne à Paris est copro­duc­teur de ce spec­tacle et le pré­sente en coréa­li­sa­tion avec le Théâtre de la Ville-Paris. Avec le sou­tien de la Fon­da­tion d’entreprise Hermès.