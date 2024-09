Olivier Truc, Le Premier Renne

Entre quête de pro­fits et sur­vie d’un peuple

On retrouve dans cette nou­velle enquête de la Police des rennes, la cin­quième, le duo de héros Kle­met Nango et Nina Nan­sen. L’action se déroule en Lapo­nie le ter­ri­toire des Samis. Or, quatre pays se par­tagent cette région d’une super­fi­cie d’environ 400 000 Km². Le roman­cier évoque le tracé de ces fron­tières, l’époque où des éle­veurs, comme le grand-père de Kle­met, avait perdu de pré­cieux pâtu­rages côté fin­lan­dais, n’ayant plus suf­fi­sam­ment du côté nor­vé­gien pour faire vivre suf­fi­sam­ment de bêtes.

Le ven­dredi 23 juin, c’est mid­som­mar, le sol­stice d’été, 24 heures d’ensoleillement garanti, l’occasion d’une grande fête, de beu­ve­ries. Kle­met Nango a failli per­cu­ter deux fêtards sur un quad. Mais ce sont d’autres rai­sons qui le mettent en colère. Berit Kutsi, sa vieille amie, lui garde depuis un an une femelle renne en toute illé­ga­lité. Or, celle-ci a été décou­verte par un éle­veur.

Anja, la sœur d’un éle­veur, est en Lapo­nie sué­doise. Elle traque un loup, un ani­mal pro­tégé, mais qui fait des dégâts dans les trou­peaux.

Dans les Alpes de Haute-Provence, Joseph Caba­nis veille devant les cadavres de ses deux bre­bis tuées par un loup. Il ne par­tira pas tant que l’équarrisseur ne les a pas emme­nées.

La mine de fer LKAB, la plus pro­fonde et les plus grosse d’Europe, donne du tra­vail aux éle­veurs mais impacte les pâtu­rages. Et quand ses pros­pec­teurs découvrent un excep­tion­nel gise­ment de terres rares, le gou­ver­ne­ment sué­dois, pro­prié­taire, va-t-il mettre en balance le sort de quelques éle­veurs face à la pers­pec­tive de profits ?

Et c’est le drame quand un train géant de la mine per­cute un trou­peau et tue quelques dizaines de bêtes.

De plus un atten­tat, des tré­pas­sés, des cadavres vont mettent la Police des rennes sur le pied de guerre. Or, Kle­met fra­gi­lisé par son passé et les sou­ve­nirs fami­liaux dramatiques…

Les struc­tures pro­fes­sion­nelles des éle­veurs sont décrites avec pré­ci­sion. L’auteur détaille ces Sameby — Vil­lage Sami en sué­dois — qui repré­sentent en fait un vaste ter­ri­toire, l’aire de tra­vail d’un grou­pe­ment d’éleveurs de rennes. Au sein de cette com­mu­nauté des jalou­sies pol­luent l’ambiance, des jalou­sies inté­rieures et des jalou­sies exté­rieures parmi ceux qui aspirent à en faire par­tie. L’obtention du sta­tut d’éleveur, de pos­sé­der une marque qui iden­ti­fie ses bêtes, est très dif­fi­cile et Kle­met va en faire la pénible expé­rience. Or, la loi est claire, pas de marque, pas de renne.

Oli­vier Truc expli­cite les cou­tumes, l’écosystème com­plexe qui régente la vie des trou­peaux, le par­tage des pâtu­rages, la chasse et la pêche. Les loups, les ours et les glou­tons — les car­ca­jous — rôdent autour des bêtes.

La pré­sence de cette mine géante pose de gros pro­blèmes pour l’élevage, et cette gêne va s’amplifier quand elle devien­dra un enjeu natio­nal cru­cial au point de sus­ci­ter des actions extrêmes. Or, celle-ci est à la fois une source de tra­cas pour les éle­veurs et aussi de reve­nus, une dua­lité bien dif­fi­cile à assu­mer.

L’action ser­vie par une intrigue solide n’est pas oubliée, le roman­cier met­tant tous les moyens pour déve­lop­per sus­pense et ten­sions. Il ins­talle des conflits, des situa­tions intenses, des riva­li­tés, du racisme, des enjeux éco­no­miques consi­dé­rables et, outre son duo de héros par­ti­cu­liè­re­ment atta­chant, des per­son­nages bien sin­gu­liers. Il intro­duit un tru­blion dont l’ignorance des lois tacites va mettre à mal un équi­libre déjà précaire.

Avec ce Pre­mier Renne, Oli­vier Truc pro­pose un roman magni­fique à de nom­breux points de vue dans ce grand Nord éton­nant, avec une intrigue retorse et une gale­rie de pro­ta­go­nistes bien choisis.

serge per­raud

Oli­vier Truc, Le Pre­mier Renne, Édi­tions Métai­lié, coll. “Lit­té­ra­ture d’autres hori­zons — Noir”, août 2024, 528 p. — 22,00 €.