Antonio Calabrese, Germinazioni

(Dé)peindre les contes de fées

Auto­di­dacte, tou­jours pas­sionné de pein­ture, Anto­nio Cala­brese cherche avec force le moyen de s’exprimer. Il est né a Nardo dans la pro­vince de Lecce en 1947. Après avoir été ins­ti­tu­teur dans les écoles pri­maires, en 2004 il a com­mencé a peindre en cher­chant un dia­logue avec un large public. Il s’est orient é vers la tech­nique, l’utilisation de la cou­leur et un contenu sur­réa­liste dont il avait besoin.

Sa recherche, sur­tout dans la phase ini­tiale, s’est orien­tée vers une obser­va­tion et repré­sen­ta­tion de pay­sages inon­dés de lumière dans une dimen­sion proche du sur­réel et de la méta­phy­sique Il a ensuite pour­suivi l’exploration des réa­li­tés des conte de fées, irréelles, char­gées de cou­leurs et d’images sub­su­mées à pleine main au monde du conte de fées si proche de l’enfance.

En uti­li­sant les élé­ments qu’elle contient, le contenu des envi­ron­ne­ments liés aux pro­fon­deurs ima­gi­naires de l’enfance vécue raconte des sen­ti­ments et des émo­tions pour expri­mer une beauté posi­tive face aux hos­ti­li­tés que la vie pose sans cesse à l’espèce humaine.

jean-paul gavard-perret

Anto­nio Cala­brese, Ger­mi­na­zioni, Museo Fag­gian, Lecce et Firenze Arte Gal­le­ria, 2024.