L’étant ancien

(Que faire des mots ?)

Du voca­bu­laire, trou­ver et sou­pe­ser qui il fré­quente, uti­lise et dans quelle inten­tion. Par­fois, à des fins fer­ventes, hon­nêtes mais par­fois en constat de loups urbains. Le but des mots : racon­ter la vie, la terre, le ciel étoilé, les choses. Et ils servent aussi à com­mu­nier pour soi-même avec véhé­mence dans un monde sans vérité où s’accrocher avec le cœur.

Certains mots sont appro­priés et jamais oubliés ou sim­ple­ment répé­tés, quitte à les faire durer pour être sacri­fiés aux meilleurs moments : au-delà de l’amour, dans la brous­saille du désert, ou sur une antique péné­plaine. Là où nous serons pas­sés, ces lieux rem­pla­ce­rons leurs mots par les nôtres en signe de reconnaissance.

Mais nous par­don­ne­rons leur sot­tise puisqu’ils font sem­blant de croire que l’humanité n’est qu’un gâteau, un bis­cuit sucré et le reste du monde qui a tout pris il y a des mil­lions d’années.

jean-paul gavard-perret

photo : Tina Barney