Simona Ghizzoni, Uncut (exposition)

Poésie des Volumes

Photo­graphe et mili­tante des droits des femmes, Simona Ghiz­zoni capte des images ancrées dans son expé­rience per­son­nelle. Elle est connue pour son tra­vail auto­bio­gra­phique sur les troubles de l’alimentation (« Odd Days ») et pour sa série d’autoportraits (« Aftermath-Rayuela ») qui traite de la rela­tion tor­tueuse et ambi­va­lente entre les êtres humains et la nature.

Elle explore sa rela­tion avec le monde contem­po­rain dans ses œuvres ins­pi­rées du docu­men­taire. La pho­to­graphe a ten­dance à uti­li­ser un récit per­son­nel et par­ti­ci­pa­tif, qui découle de la rela­tion intime avec ses sujets. Ses œuvres ont été pré­sen­tées dans des expo­si­tions per­son­nelles et col­lec­tives en Europe et bien sûr dans son pays : Palazzo delle Espo­si­zioni à Rome, et la Col­lec­tion Donata Pizzi.Par ailleurs, elle donne régu­liè­re­ment des confé­rences dans diverses écoles.

La pho­to­gra­phie est donc une matière qui se tra­vaille et s’organise. S’y éprouvent une cir­cu­la­tion, une conden­sa­tion, une ger­mi­na­tion spa­tiale, un enva­his­se­ment. Le situa­tion de regar­deur en est trou­blée. Mais une telle créa­trice ita­lienne jette le doute sur sa posi­tion habi­tuelle en déran­geant ses repères. Un champ visuel est consti­tué en pro­pa­ga­tions de nuées. Il entoure, s’étend, pro­pose une jubi­la­tion par­ti­cu­lière et anxieuse où la beauté prime.

La rela­tion au monde se méta­mor­phose. L’ombre devient un agent d’unité qui libère une lumière par­ti­cu­lière qui est lumière et non éclai­rage. Et ce, même si l’espace est rendu à son doute, et nous ren­voie au nôtre. Cette clarté est presque “méta­phy­sique” tout en étant insé­pa­rable de sa forme spa­tiale. Elle est forme tout en ne l’étant pas. La linéa­rité nar­ra­tive est rem­pla­cée par la poé­sie des volumes

jean-paul gavard-perret

Simona Ghiz­zoni , Uncut, Gal­le­ria Maria Livia Bru­nelli, Fer­rara, 2024.