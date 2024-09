Pierre Bergounioux, L’ invention du présent

Maître Pierre



C’est une évi­dence pour Ber­gou­nioux : la lit­té­ra­ture est l’objet ou le sujet du pré­sent. Celui-ci trouve les expres­sion les plus avan­cées. Le quasi ins­tan­ta­néiste de ses don­nées fait que ” L’aventures de lignes dont par­lait Michaux dès 1954 prend ici des dimen­sions expo­nen­tielles. Ber­gou­nioux pousse son enquête mais il garde une conscience entière de vivre dans un monde d’énigmes auquel il convient de résis­ter.

Se reven­di­quant comme, sinon pié­ton, du moins obser­va­teur et vigie du monde, il met à nu les nou­veaux rap­ports qui s’imposent au pré­sent par la lit­té­ra­tures même si par­fois les auteurs créent une choc des civi­li­sa­tions au moment ou ceux-là ou celles-ci courent à leur perte.

« Nul lan­gage ne se sub­sti­tuera jamais à celui qui, depuis trois mille ans, escorte en l’éclairant notre aven­ture. La lit­té­ra­ture, seule, peut expli­ci­ter les significations ultimes, ténues, ver­ti­gi­neuses qui hantent obs­cu­ré­ment nos jours.”, écrit-il et il en tire la consé­quence majeure : nous ne sommes sans doute pas faits pour pen­ser, pour per­cer la zone des approxi­ma­tions. “Le pays d’ombre et de brume où nous avons notre pre­mière demeure et notre habi­tuelle rési­dence ne gagne pas à paraître au grand jour. Si tel était le cas, on n’aurait pas le souffle court, le cœur bat­tant lorsqu’on tâche à démê­ler ce qui se passe vrai­ment », ajoute-t-il.

Toutes les œuvres sont donc contem­po­raines à leur monde. Pour l’illustrer, l’auteur se consacre aux grands écri­vains qui l’ont mar­qué, élevé au-dessus de leur déter­mi­na­tion uni­que­ment pour par­ler à l’humanité. C’est dans cette dimen­sion que se retrouvent Gus­tave Flau­bert, Alain-Fournier, William Faulk­ner, Henri Tho­mas, Claude Simon, Jacques Réda et Pierre Michon qui sont donc célé­brés. De leur héri­tages per­dure une réflexion rigou­reuse sur l’écriture et le monde.

jean-paul gavard-perret

Pierre Ber­gou­nioux, L’ inven­tion du pré­sent, Fata Mor­gana édi­tions, Font­froide le Haut, 2024 réédi­tion, 64 p. — 22,00 €.