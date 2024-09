Jean-Charles Kraehn & Stefano Carloni, Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge — T.04 : “Chasseur d’esclaves”

La nou­velle vie du Démon des Caraïbes…

C’est le 29 octobre 1959 que paraissent les pre­mières planches des aven­tures du pirate dans les pages de Pilote sous la plume de Jean-Michel Char­lier et le des­sin de Vic­tor Hubi­non. Après une inter­rup­tion de dix-neuf ans, les Edi­tions Dar­gaud “res­sus­cite” le Démon des Caraïbes en 2020 avec Jean-Charles Kraehn & Ste­fano Carloni.

Odilon, pour trom­per cette garde de nuit inter­mi­nable, abuse du tafia. Et, s’il voit sou­dain des fan­tômes flot­ter au-dessus du sol, une flé­chette l’endort. Mais les fan­tômes ne tuent pas, ils rapinent. Dans un palais de Cap-Français, le gou­ver­neur de Saint-Domingue ordonne, non sans peine, à Barbe-Rouge et Éric, de faire ces­ser ces vols.

Baba, en com­pa­gnie de Triple-patte assiste, révolté, au sup­plice d’un esclave noir en place publique. Il est mar­qué au fer et a le jar­ret coupé. Aussi, quand Barbe-Rouge répar­tit les tâches pour com­men­cer cette nou­velle mis­sion, Baba refuse de renon­cer à voir sa fian­cée pour aider des plan­teurs qui exploitent et mar­ty­risent des hommes comme lui. Éric, bien à contre­cœur, accepte bien qu’il trouve pas­ser trop peu de temps avec Car­men, sa fille.

Et Baba tente de rache­ter Bekki à Concha. Face au refus de cette der­nière, il enlève sa fian­cée et ils s’enfuient. C’est alors que Barbe-Rouge est confronté à Peet le Bor­de­lais, un chas­seur d’esclaves qui va le faire chan­ter en kid­nap­pant Carmen…

Pour ce qua­trième tome, le scé­na­riste aborde de front l’esclavage qui régnait dans les Caraïbes. Il met en scène tous les méca­nismes du com­merce tri­an­gu­laire, les maîtres qui achètent les esclaves et les uti­lisent, la fuite de ces femmes et de ces hommes et toutes les struc­tures pour les recher­cher et les punir. Il fait men­tion du fameux Code Noir qui pré­voyait les peines à appli­quer à un esclave. Mal­gré la cruauté de cette ordon­nance de mars 1685 et de ses édits suc­ces­sifs, ce code avait le mérite de frei­ner les abus de cer­tains maîtres qui n’hésitaient à pra­ti­quer d’ignobles tor­tures.

Jean-Charles Kraehn met en avant de l’action certes, mais aussi des états d’âmes de ses héros. C’est la révolte de Baba, la honte de Triple-Pattes, la déter­mi­na­tion d’Éric et les troubles d’un Barbe-Rouge confronté à cette révolte, à ces refus et sur­tout à l’abjection de ces chas­seurs d’esclaves.

Stefano Car­loni assure un gra­phisme réa­liste et effi­cace, que ce soit pour pré­sen­ter des per­son­nages, dres­ser des décors et mettre la navi­ga­tion à voiles au mieux dans les vignettes. La mise en page est par­ti­cu­liè­re­ment variée, appor­tant une lec­ture agréable.

Ce pre­mier volet d’un dip­tyque mêle avec bon­heur le clas­si­cisme des créa­teurs avec une belle moder­nité, autant dans le choix des thèmes ser­vant de sup­ports aux intrigues que dans un gra­phisme dyna­mique et de belle facture.

serge per­raud

Jean-Charles Kraehn (scé­na­rio) & Ste­fano Car­loni (des­sin et cou­leurs), Les nou­velles aven­tures de Barbe-Rouge — T.04 : Chas­seur d’esclaves, Dar­gaud, sep­tembre 2024, 56 p. — 17,00 €.