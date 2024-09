Barbara Stollberg-Rilinger, Le Saint Empire romain germanique

Un vieil et oublié empire

Faire le récit de l’histoire du Saint Empire romain ger­ma­nique relève du défi tant sont com­plexes l’organisation et les évo­lu­tions de cette struc­ture qui échappe aux caté­go­ries poli­tiques habi­tuelles. Rai­son de plus pour lire avec grand inté­rêt la courte, claire et fort utile syn­thèse écrite par une grande spé­cia­liste.

Le fil conduc­teur, par­tant de la fin du Moyen Age et allant jusqu’à la dis­so­lu­tion de l’Empire, per­met de sai­sir les lignes de per­ma­nences et de rup­tures d’une his­toire plu­ri­sé­cu­laire: l’ascension irré­sis­tible de la mai­son de Habs­bourg qui déporta vers l’Autriche le centre de gra­vité poli­tique de l’empire; la frac­ture reli­gieuse qui cepen­dant fut col­ma­tée par la paix d’Augsbourg et de West­pha­lie ; la mon­tée de cer­taines prin­ci­pau­tés et leur trans­for­ma­tion en Etat fort et sou­ve­rain, qui affai­blit la struc­ture impé­riale de l’intérieur.

En fin de compte, l’auteur nous dresse les grandes carac­té­ris­tiques d’un Etat hors du com­mun, repo­sant à la fois sur la tra­di­tion moyen­âgeuse et le consen­sus de ses membres, mar­qué par la force des liens de nature féo­dale. Une sorte de fédé­ra­tion cor­po­ra­tive d’États, dans laquelle les orga­ni­sa­tions poli­tiques, reli­gieuses et sociales res­tent inex­tri­ca­ble­ment liées, diri­gée par un Empe­reur sans pou­voir.

Certes, le Saint Empire romain ger­ma­nique sur­vé­cut à de ter­ribles crises, dont la plus dan­ge­reuse resta celle de la guerre de Trente Ans, et à de redou­tables enne­mis, Louis XIV au pre­mier rang. Mais il finit par deve­nir ana­chro­nique avec la dif­fu­sion des idées révo­lu­tion­naires et natio­nales de la Révo­lu­tion française.

L’Empe­reur Fran­çois II le mit lui-même à mort. Et per­sonne ne vint à son enterrement.

Fré­dé­ric LE MOAL

Bar­bara Stollberg-Rilinger, Le Saint Empire romain ger­ma­nique, Passés/Composés, sep­tembre 2024, 190 p. — 17,00 €.