Hôte heurts

(Qu’est-ce être écrivain ?)

Il n’est publié nulle part. Le Vati­can veille, les gra­dés maçon­niques itou. De temps en temps, ils l‘invitent pour lui deman­der conseil. Mais rien ne filtre sur ces brèves ren­contres. Il pré­tend au sens de la lit­té­ra­ture mais tout le monde assure le contraire.

A défaut, il pour­suit quelques femmes mariées mais sin­gu­lières. Pas ques­tions de leur poser des ques­tions à son sujet : elles ne disent rien et se consi­dèrent saintes spé­cia­li­sées du stupre et de la for­ni­ca­tion ; à les entendre, il est aussi sédui­sant que drôle. Tout autre femme arrive à ou rêve de ces conclusions.

Nul ne peut le trou­ver à l’Université ou dans un minis­tère. Ses moyens de vivre res­tent inex­pli­qués mais, ne man­quant de rien, il trans­forme le plomb en or. Cer­tains le disent psy­cha­na­lyste qui assume des consul­ta­tions sans dire com­ment, où et à qui. Cette pos­si­bi­lité reste dou­teuse ou existe.

Son style est reconnu tran­chant, éner­gique, per­cu­tant. Il reste un mys­tère mais se recon­naît au bout de trois lignes. Le mal ignore le bien d’un ton forcé pour écra­ser avec volonté et téna­cité l’hydre hideux. Mais il n’a que l’embarras du choix parmi les femmes dont il peine à se rap­pe­ler les pré­noms. Des inou­bliables. Il s’ennuie avec deux ou trois des mélan­co­liques ; il est par­tout et nulle part.

Mais il se porte bien, répan­dant le poi­son violent de ses livres dont la bous­sole est sûre au milieu d’une actua­lité mas­sa­crante. Tel un tel diable, en écri­vain croyant, il sacri­fie à une pro­li­fé­ra­tion de détails. Il s’y cache mais les montre du doigt. Rab­bins, imams et théo­lo­giens méprisent son appé­tence pour L’Enfer de Dante et pour son exis­tence de licences.

Seul un dieu pour­rait le sau­ver mais son expé­rience porte sur sa vérité du mer­veilleux silence. Cette indi­ca­tion est très claire mais elle échappe bien plus à la cri­tique lit­té­raire qu’aux femmes adultères.

jean-paul gavard-perret

photo de Gilles Caron