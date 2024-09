Gargantua (François Rabelais / Anne Bourgeois)

Trucu­lente ironie

Juste quelques notes de gui­tare, et l’adresse au lec­teur devient harangue du public. On com­mence par la “sub­stan­ti­fique moëlle” qui, au lieu de ren­voyer à une notion aca­dé­mique, conduit à mon­trer l’avidité d’un car­nas­sier en train de se repaître de son butin. Le pro­pos n’est pas vrai­ment nar­ra­tif ; mais la pola­ri­sa­tion autour du per­son­nage bou­li­mique et géné­reux de Gar­gan­tua per­met d’exprimer la valeur de l’existence, de célé­brer le fes­tin de la vie.

Le récit est truffé d’énumérations qui consti­tuent une image ver­bale de l’appétit vorace de la famille Grand­gou­sier. Il s’agit de remettre en cause les mesures, qui sont des limites sclé­ro­santes, du dis­cours scolastique.

La démarche, iro­nique, se nour­rit d’hyperboles qui sont des manières de sou­li­gner la diver­sité, le goût cha­toyant et la valeur des choses. Le contraste entre la tri­via­lité, la gri­voi­se­rie, pour ne pas dire la gros­siè­reté du pro­pos et son inten­tion géné­reuse et huma­niste pro­cède de l’acceptation joyeuse de ce qui est. La mise en scène est simple et bien sen­tie ; Pierre-Olivier Mor­nas incarne avec brio et délec­ta­tion la diver­sité des per­son­nages, figu­rant par quelques mimes les contrastes, en cari­ca­tu­rant rapi­de­ment Thu­bal Holo­ferne et Pono­crates, les deux pré­cep­teurs suc­ces­sifs de Gar­gan­tua.

Le spec­tacle, qui pré­sente les pas­sages les plus connus de l’œuvre de Rabe­lais, se révèle réussi, dyna­mique ; il rend avec effi­ca­cité la verve tru­cu­lente de l’auteur.

chris­tophe giolito

Gar­gan­tua

de Fran­çois Rabelais

Mise en scène Anne Bourgeois

Adapté et inter­prété par Pierre-Olivier Mornas