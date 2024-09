Le gau­cher – tra­vailler fatigue

Deve­nir gau­cher et s’y for­cer crée une écri­ture. Elle finit par déteindre sur elle-même. Mais au nom de ces gestes, l’âme du déviant per­siste et signe. A priori ‚les mots devraient être ali­gnés les uns contre les autres, ce qui géné­ra­le­ment ne demande rien. Mais ici, ils errent en nappe blanche pour ouvrir le monde.

Preuve qu’un tel homme fors de main tra­vaille afin de les mettre en déshé­rence tan­dis que tant d’auteurs n’ont plus rien à foutre. Ici à l’inverse, « décloués de l’immense reli­gion de la parole », ils ont encore à dire. Et c’est l’astuce génial de gau­cher. Sa mâle adresse per­met de ne rete­nir que des essences phras­tiques deve­nues des consé­quence de tels efforts car, plus que jamais, tra­vailler fatigue.

A l’écriture auto­ma­tique (du sur­réa­lisme), répond une autre exi­gence. Par les efforts manuels et intel­lec­tuels jaillit une sub­stan­ti­fique moelle par crocs en mots en des suites de dis­crets « viva ! » vivants et impor­tants. Avec une main droite (pour un droi­tier), il ne res­te­rait pas grand-chose à dire car tout coule et rou­coule. Ici ne res­tent que miettes menues, dis­pa­rates, minces mais qui veulent et disent tout.

Et il faut les regar­der de près : ces ner­vis appa­rem­ment « ortho-graphiés » et en mau­vaise vie de vadrouille sont bien en sève et reti­rés des flots qui inondent. Bref, ce que retient Meier plus ou moins en « pattes de mouche », rugit, hurle, danse en frises là où une tem­pête s’engage par la main qui s’emporte en un exer­cice de len­teur pour– et, sans doute après– se repo­ser même si elle demeure, comme son auteur, virile.

jean-paul gavard-perret

Richard Meier, l’écrit errant, Voix édi­tions, Elne, 2024, lepo­rello, non paginé.