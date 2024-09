Braver encore si las ?

(Que faire ?)

Tout est cercle de cercles que vénèrent le Soleil et ses astres. Mais ils ne savent pas que tout ce qui a été créé par les dieux est voué à la des­truc­tion. L’univers meurt et renaît sans cesse, au fil de cata­clysmes et de plon­geons dans le chaos. Mais nous avons trop mal honoré la Terre Nour­rice et Mère. Etant ses enfants, nous sommes deve­nus ses enne­mis oubliant même l’idée de nature — nous-mêmes si peu humains.

Beau­coup par leur mépris ont éteint l’énergie de la terre. Elle a hérité la force des catas­trophes. Un monde se défait par la stu­peur et l’effroi des épou­van­tés. La Terre perd ses hommes tom­bés dans leurs propres pièges. Le mas­sacre est prévu comme les Aztèques l’ont connu. Leur colonne de mort s’approcha des Fils du Soleil deve­nus acé­phales. Aujourd’hui cer­tains oscil­lent encore entre la cer­ti­tude de la vic­toire et l’affolement de la déroute.

Pas besoin de pro­phètes. D’autres mentent, dis­si­mu­lant leur fièvre de l’or en leur traî­trise. Cette culpa­bi­lité est criarde. Per­sonne ne tirera cou­rage de ce qu’il a spo­lié, sous une pluie bat­tante au milieu de la tem­pête et sous une cha­leur de plomb où le désert avance. Que sommes-nous deve­nus dans la plus infime par­celle de Dieu — où celui qu’on appelle ainsi — ? Atten­dons ce qui nous noie et assèche.

jean-paul gavard-perret

Photo incon­nue