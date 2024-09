Aloysius Bertrand et Rafaël de Surtis, La nuit & ses prestiges et autres fantômes

La nuit remue

23 col­lages de Rafael de Sur­tis rehaussent le texte du plus grand roman­tique fran­çais selon Bau­de­laire. Il l’honora et s’inspira de Gas­pard de la nuit où l’auteur écrit :

« pen­dant trois autres jours et

trois autres nuits, je feuillet­te­rai, aux bla­fardes

lueurs de la lampe, les livres her­mé­tiques de

Raymond-Lulle ! ».



Pour Ber­trand et De Sur­tis il n’existe jamais de tristes opu­lences aux vagues noc­turnes. Les deux l’habitent et ne cessent d’y renaître plus que de s‘y noyer. Le dais la nuit est agité. L’esprit des ancêtres veille. Des géants se que­rellent et sur­gissent dans l’obscur. Face aux ténèbres hébé­tées de fatigue, le poète devient empe­reur de la nuit et l’artiste crée des arêtes à vif là où le réel et l’Histoire s’effritent dans le chaos fluide de l’ombre.

Dans la matrice de la nuit où Aloy­sius Ber­trand se pré­ci­pite, existe une lumière noire que les col­lages sus­cite. Des sen­ti­nelles vibrent. Le royaume déchu devient migra­toire dans l’antre des mythes où gît la petite braise, l’attente de soi même.

Ici, la nuit est le miroir des genèses. C’est un psaume de chair trans­muté en lumière. Per­sonne ne per­çoit encore l’impitoyable clarté de l’aube mais la volupté de l’espace invi­sible s’étire sans fin. Sa clarté fait par­tie de nous. Dans un tel clair de lune trans­fi­gurent « le canal où l’eau bleue tremble, et l’église où le / vitrage d’or flam­boie ». Dans cet ouvrage, au regard de la houle des ténèbres existent un arrêt, un ver­dict. Pour oublier sans attendre le sang du phare qui écarte la mort jusqu’au petit matin.

L’ombre mise à nu s’attache à elle comme à un fond marin. Reste à espé­rer la pro­chaine nuit, sa han­tise, ses colo­ris, sa pous­sière. La dia­pha­néité de sa mémoire. Ou de son oubli — comme on voudra.

jean-paul gavard-perret

Aloy­sius Ber­trand et Rafaël de Sur­tis, La nuit & ses pres­tiges et autres fan­tômes, édi­tions Rafael de Sur­tis, Cordes sur Ciel, 2024 — 23,00 €.