Rodolphe & Patrick Prugne, Écoute s’il pleut

Quand revient le passé…

Derrière la mai­son des grands-parents de Daniel, dans la val­lée, il y a trois mou­lins le long d’une rivière, le mou­lin de la Bée, du nom du cours d’eau, le mou­lin de la forêt et, tout au fond, Écoute-s’il-pleut. Ce der­nier est aban­donné et son accès est dif­fi­cile tant les ronces et les orties ont envahi les berges. Daniel est en vacances mais il s’ennuie, son grand-père est mort l’hiver der­nier et son cou­sin n’est pas venu. De plus, il pleut beau­coup.

En ren­trant du mar­ché il voit un chat écrasé près de la mai­son et décide de l’enterrer. Alors qu’il creuse, un gar­çon de son âge arrive et engage la conver­sa­tion. Le len­de­main, quand Daniel cueille des mûres, le gar­çon revient et lui indique un coin où elles sont plus belles. Il s’appelle Paul et lui pro­pose de voir le mou­lin. Celui-ci fonc­tionne et une jolie femme est là, que Paul lui pré­sente comme sa mère. Elle pro­pose une bois­son et le gar­çon montre à Daniel son cou­teau dont il est si fier, un cadeau de son père avant sa mort. Paul ne se mani­feste plus les jours sui­vants. Daniel décide d’aller au mou­lin. Mais quand il arrive, après bien des dif­fi­cul­tés, il voit un bâti­ment en ruines.

Il va ten­ter de com­prendre et de nom­breuses sur­prises, plus ou moins bonnes, l’attendent car…

Le récit se déroule dans la Nor­man­die des années 1960. Mais l’auteur joue avec les époques, pla­çant une par­tie de son his­toire pen­dant la Seconde Guerre mon­diale et à une période plus contem­po­raine. Il dis­tille une belle poé­sie, une mise en valeur d’une nature luxu­riante et place une large par­tie au bord d’une rivière, dans la cam­pagne, dans des forêts. Il fait usage d’une cer­taine dose de fan­tas­tique, de mys­tère, tout en pro­po­sant une chute bien inter­ro­ga­tive.

Le scé­na­rio res­ti­tue l’atmosphère de cette époque, des phases de vie, des maté­riels uti­li­sés. Rodolphe remet en mémoire cette bande des­si­née en petit for­mat, Kit Car­son, les aven­tures d’un cow-boy. Rodolphe donne, dans une manière de dos­sier, une belle expli­ca­tion de son titre.

Et cette atmo­sphère est magni­fi­que­ment ren­due par un Patrick Prugne au som­met de son art, réa­li­sant des aqua­relles de toute beauté. Il montre la nature, la lumière de la cam­pagne, les oiseaux et les arbres et donne une vraie dimen­sion aux dif­fé­rents pro­ta­go­nistes quelle que soit l’époque. Le jeu des cou­leurs, la pré­ci­sion des décors donnent à cet album une ambiance poé­tique, accen­tuent une belle nar­ra­tion.

Écoute s’il pleut se révèle remar­quable par son sujet, le trai­te­ment d’une intrigue mené avec brio et un gra­phisme enchanteur.

serge per­raud

Rodolphe (scé­na­rio) Patrick Prugne (des­sin et cou­leurs), Écoute s’il pleut, édi­tions Daniel Maghen, août 2024, 72 p. — 18,00 €.