24 heures de la vie d’une femme (Stefan Zweig / Juan Crespillo)

Une confes­sion cathartique

Une femme tâtonne sur un appa­reil radio­pho­nique, expli­quant la dif­fi­culté de la pre­mière parole au son du piano égre­nant posé­ment des notes dis­crètes. Elle entend se confier sur une expé­rience unique de séduc­tion impromp­tue qu’elle éprouve comme déter­mi­nante. C’est une véri­table confes­sion à laquelle elle se livre, car ce qu’elle relate relève d’une trans­for­ma­tion psy­cho­lo­gique, exis­ten­tielle ainsi que morale. La nou­velle de Ste­fan Zweig montre com­bien cer­tains échanges irra­dient toute une vie, pola­risent la mémoire, même s’ils ont été sciem­ment vécus comme éphé­mères. Les aveux aux­quels nous assis­tons ont une voca­tion cathartique.

Le pro­pos est nar­ra­tif mais ellip­tique. On assiste à un drame qui est pré­senté de façon ana­ly­tique, sans aucun pathé­tique. De belles pré­sen­ta­tions méta­pho­riques des mains qui s’animent sur une table de jeu. Il s’agit d’une ren­contre, de la déter­mi­na­tion de sau­ver un être humain en proie à sa pas­sion. La conteuse nous rap­porte avoir suivi ce déses­péré, empor­tée par un tour­billon d’intentions bien­veillantes et impé­rieuses. Elle connaît en un jour le pire et le meilleur, deve­nant la proie d’événements qui se montrent les plus révé­la­teurs.

L’adaptation du texte est bien sen­tie, effi­cace. En quelques gestes, Anne Mar­ti­net par­vient à expri­mer avec la plus grande acuité la joie ou l’humiliation, l’allégresse et la détresse d’une âme à la recherche d’elle-même.