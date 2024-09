Sylvain Cordurié & Jean-Paul Bordier, West fantasy — t.03 : “L’Orc, le Juge & le Marshal”

Quand une Orc se défend…

Ce nou­veau tome de la série, pré­vue en cinq albums, met en scène le Mar­shal, un ancien shé­rif dont la tête est mise à un tel prix qu’il est constam­ment pour­chassé. Yaretsi entre dans l’histoire et porte la plus grosse part de l’intrigue avec les liens qu’elle a pu entre­te­nir et qui inter­fère le passé de pro­ta­go­nistes. Découpé en cha­pitres por­tant un titre, le récit prend l’allure d’un roman. D’ailleurs, le cha­pitre 6, com­posé de quatre pages, ne pré­sente que du texte, l’explication des racines de la situa­tion où se trouve un per­son­nage.

Les nar­ra­tifs retiennent l’attention par leur ton déjanté, le scé­na­riste assé­nant des véri­tés pre­mières de façon abrupte, voire crue mais effi­cace pour com­prendre la situa­tion. Si l’action est omni­pré­sente, et par­fois vio­lente, l’humour ne perd pas ses droits même s’il est sou­vent acide.

Tout com­mence dans un train où une veuve tente de faire obéir son gar­çon. En face d’eux, Dou­glas Reeves, le Mar­shal, regarde la scène et donne un conseil. Elle doit taper plus fort sur son gamin sinon il finira par lui chier dans les bottes. C’est alors qu’entre en scène Yaretsi Tar­ra­go­nas, une Orc deve­nue la ter­reur de la com­pa­gnie fer­ro­viaire. À la tête d’une bande d’affreux, elle pille les convois, déva­lise les fonds de l’US Mail et les voya­geurs.

Mais cette fois, l’affaire dérape. Un com­plice lui tire des­sus la bles­sant. Il doit la tuer sur ordre de Moses, le grand patron car elle est très rebelle et elle en sait trop. La Mar­shal inter­vient et lui sauve la vie. Pri­son­nière, elle doit être pré­sen­tée au Juge Silence, un homme muet réputé pour sa sévé­rité, qui est assisté de sa sœur jumelle. C’est la corde assu­rée pour Yaretsi, mais elle pos­sède des atouts et…

Le gra­phisme est le fruit d’un tra­vail d’équipe où Jean-Paul Bor­dier assure le des­sin de l’histoire, Nan­jan, la mise en cou­leurs. L’illustration de cou­ver­ture est signée de Ber­trand Benoit d’après une idée de Jean-Luc Istin, tous deux créa­teurs de l’univers. Nico­las Che­vailler a conçu et réa­lisé les gra­phiques de la page titre et de la cou­ver­ture alors que la concep­tion des pages de garde, cha­pitres et making of revient à Hugo Bai­sez, ainsi que les inté­rieurs.

Le résul­tat est remar­quable avec des per­son­nages très réa­listes dans leur diver­sité et pro­po­sés avec un grand souci du détail. Les décors sont magni­fi­que­ment ren­dus. Les angles de vues donnent des résul­tats splen­dides de vil­lages, de pay­sages, d’intérieurs.

Une série qui tient les pro­messes du pre­mier tome avec des intrigues pas­sion­nantes, des per­son­nages sin­gu­liers au pos­sible, une pré­sen­ta­tion peu com­mune et un magni­fique graphisme.

serge per­raud

Syl­vain Cor­du­rié (scé­na­rio) & Jean-Paul Bor­dier (des­sin), Nan­jan (cou­leurs), West fan­tasy — t.03 : L’Orc, le Juge et le Mar­shal, édi­tions Oxy­more, coll. “Géné­rale”, sep­tembre 2024, 56 p. — 15,95 €.