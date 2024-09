Alessandra Calo, Ctonio

Voir re re-voir

Ales­san­dra Calo a voulu appe­ler son pro­jet Cto­nio (chto­nique) « parce que je suis par­tie des pro­fon­deurs de la terre et de l’obscurité pour racon­ter une his­toire ». Son récit est une vision très per­son­nelle d’une île de la Médi­ter­ra­née. Au pay­sage clas­sique, se super­pose réel du passé et du pré­sent.

Si bien que tout s’imbrique entre faits, légendes, véri­tés pos­sibles, mytho­lo­gies lointaines.

Dans ce « coup » ou pari, chaque pho­to­gra­phie tra­duit et ren­force le sens de la cavité, enten­due comme un espace géné­ra­teur où peut se lire non seule­ment le mythe de la caverne de Pla­ton mais aussi l’antre du fémi­nin.

Existent dans une telle série des écarts visuels intel­lec­tuels et émo­tion­nels où la plu­ra­lité de chaque prise est pre­mière. La contrainte de l’artiste est moins la recherche d’un «pay­sa­gisme » que le besoin de reve­nir sur une île mémo­rielle de sa propre enfance et/ou de s’interroger à tra­vers le prisme d’expériences accu­mu­lées au fil des années qui rendent com­plexe la récep­tion des telles œuvres.

La posi­tion du spec­ta­teur adulte est ambi­va­lente car il peut à la fois retrou­ver l’enfant qui som­meille en lui et se voir confronté, par le biais de sa conscience adulte, à la mémoire de l’inéluctable cycle natu­rel, entre ouver­ture et dénoue­ment : la repré­sen­ta­tion, ici, auto­rise à remon­ter le temps

jean-paul gavard-perret

Ales­san­dra Calo, Cto­nio, Unseen Amster­dam Pho­to­gra­phy Fair (19–22 sep­tembre, Amster­dam du 19 au 22 sep­tembre 2024, et Salon Approche de Paris, 7–10 novembre 2024.