Stefano Roffi, Alessandro Nigro & Alice Ensabella, Il Surrealismo e l’Italia

Cette expo­si­tion pré­sente plus de 150 œuvres de Dalí, Magritte, Ernst, Miró, Duchamp, Man Ray, Tan­guy, de Chi­rico, Gior­gio de Chi­rico et son frère Alberto Savi­nio, Enrico Baj, Fabri­zio Cle­rici Leo­nor Fini ; etc. Elle témoigne les moyens et lan­gages du sur­réa­lisme et explore son impact et son évo­lu­tion en Ita­lie.

Y est tra­duit ce que Bre­ton annon­çait dans son pre­mier Mani­feste (1924) : « L’imagination n’est rien d’autre que la révé­la­tion de ce que nous sommes, de notre propre sub­stance, qui est rêve, pureté, éner­gie, liberté ». Dans la Villa dei Capo­la­vori, siège de la Fon­da­tion Magnani-Rocca, le Sur­réa­lisme est pré­senté dans sa rela­tion com­plexe avec les artistes et la scène cultu­relle ita­lienne de la fin des années 20 à la fin des années 60.

Le sur­réa­lisme et l’Italie est orga­ni­sée par Alice Ensa­bella, Ales­san­dro Nigro & Ste­fano Roffi, offre une pers­pec­tive inédite et fas­ci­nante sur ce mou­ve­ment. L’exposition est divi­sée en deux grands cha­pitres, divi­sés en sec­tions thé­ma­tiques. Le pre­mier pré­sente le sur­réa­lisme inter­na­tio­nal et son arri­vée en Ita­lie, média­ti­sée d’abord par le tra­vail de Chi­rico et Savi­nio.

Le deuxième iden­ti­fie les pro­ta­go­nistes de la scène sur­réa­liste ita­lienne dans les œuvres de Ser­gio Dan­gelo ou d’Enrico Baj et au sein du cou­rant figu­ra­tif fan­tas­tique, carac­té­risé par la pro­duc­tion d’œuvres vision­naires avec Leo­nor Fini, Fabri­zio Cle­rici, Sta­nis­lao Lepri, pour qui l’œuvre de Chi­rico et Savi­nio a été capitale.

jean-paul gavard-perret

Il Sur­rea­lismo e l’Italia, Fon­da­zione Magnani-Rocca, Mamiano di Tra­ver­se­to­çlo, Emi­lia Roma­gna, du 14 sep­tembre au 15 décembre 2024

Ste­fano Roffi, Ales­san­dro Nigro & Alice Ensa­bella, Il Sur­rea­lismo e l’Italia, Dario Cimo­relli Edi­tore, 2024, 224 p. — 26,00 €.