Denise Le Dantec, Aussi bas que les fleurs

Virer à la brume du rêve

En s’amusant avec grâce et enjoue­ment autour du vide et des nœuds du réel, Denise Le Dan­tec par son écri­ture les dénoue, pour cou­rir les bois ou les rues et y cueillir roses et poèmes. Ce ne sont pas les seuls. Reste une danse autour de la joie comme de l’embrasement obs­cur - pour s’en moquer ou n’y paraître rien.

Séduc­trice et apte aux sédi­tions, Denise Le Dan­tec fait des fleurs bien mieux que des bou­quets : “Je danse autour du vide débor­dant, Le rêve devient flexible sous ses pres­sions et le temps s’allonge sous ses pieds et les nôtres”. Elle invente des extraits de légendes quo­ti­diennes en un jeu de trans­pa­rences et de super­po­si­tions. Et sur­tout de méta­mor­phoses. C’est une manière de châ­tier trop de cailloux-symboliques et de vaga­bon­der pour sur­prendre par exemple un écu­reuil sur un poirier.

Et jusqu’au par­fum des vieilles amours réveillées, l’alacrité domine sous le peigne agile de ce qui est mis en plis mais pour le repas­ser. Reste la vigueur de l’écriture. Assise devant sa fenêtre, l’auteure aime en ani­mer sa marche Aux lec­teurs et lec­trices de rece­voir par de tels poèmes une caresse apai­sée et presque un bai­ser déli­cat que nous accordent cer­taines fleurs et leur velours amical.

Denise Le Dan­tec invente des parts d’irréductibles secrets, des aubes de mer­veilles depuis le fond de ses yeux, de son intel­li­gence et de sa sen­si­bi­lité. Peut-être avons-nous le besoin de dan­ser avec elle et aussi de qui fut notre esprit d’enfant (et le sien). Nous sui­vons des che­mins vivants aux charmes tor­tueux, savants et négli­gés. C’est le désordre impor­tun de la vie. Et demeure le reflet mou­vant d’une âme multiple,.

jean-paul gavard-perret

Denise Le Dan­tec, Aussi bas que les fleurs, édi­tions Uni­cité, coll. Brumes et Lan­ternes, Saint-Chéron, 2024, 160 p. — 15,00 €.