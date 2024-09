François de Cornière, Les façons d’être

Les mobi­li­tés scandées

Avec Fran­çois de Cor­nière, il n’existerait plus d’atelier qui enfer­me­rait le poète avec son che­va­let et sa palette. Certes, il y a pour lui des sortes de cadres et – for­cé­ment — de cor­nières…. Le tout pour pen­ser l’existence par l’évocations des petits riens – ce que les ita­liens nomment les « non­nulle » — du quo­ti­dien.

Les façons d’être devient la pre­mière antho­lo­gie per­son­nelle de l’auteur. Elle réunit ses poèmes les plus mar­quants ainsi que de nom­breux inédits. L’auteur nous montre com­bien il à ce qui arrive dans les détails, qui prennent tou­jours une impor­tance par la force de l’écriture.

A chaque contexte rat­ta­ché à son expé­ri­men­ta­tion, l’auteur se vit à la fois comme contenu et « méta­forme » de sa poé­sie Par son ins­crip­tion conjonc­tu­relle, il se situe loin du natu­ra­lisme comme du sym­bo­lisme. Au sein de l’éclatement des pro­cé­dures se croisent et reposent la ques­tion de l’originalité et de l’identité de l’œuvre qui ne se contente pas de récep­tion­ner ce qui est.

L’émo­tion — celle qui n’est pas de sur­face — reste tou­jours là où on ne l’attend pas. Mais de Cor­nière a hor­reur des effets : à un express qui déraille, il pré­fé­rera tou­jours une suite de pas. Et s’il s’agit pour lui de mon­trer l’amour il pré­fère évo­quer la porte d’une chambre qui se referme sur des amants. D’où l’apparition de l’écluse d’une des­ti­née plu­tôt que d’offrir des ébats. L’œil des ser­rures est impas­sible, mais il abou­tit à un ima­gi­naire qui fascine.

jean-paul gavard-perret

Fran­çois de Cor­nière, Les façons d’être, Le Cator Astral, 2024, 232 p. — 19,00 €.