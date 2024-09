Roxane Dans l’ombre de Cyrano (Edmond Rostand / Célya Humann)

Des illus­tra­tions musi­cales alter­na­ti­ve­ment allègent ou dra­ma­tisent le pro­pos. Des ellipses mimées, chan­tées ou dan­sées per­mettent de pré­sen­ter une ver­sion allègre, vivace et plai­sante de l’histoire d’amour entre Roxane et Christian/Cyrano. Le spec­tacle est incon­tes­ta­ble­ment vif et géné­reux, mais il demeure hété­ro­clite, man­quant fina­le­ment un peu d’unité, en rai­son de cer­tains pas­sages oni­riques, déto­nant avec le carac­tère dra­ma­tique et édi­fiant du pro­pos.

De la gaité et du plai­sir se déploient dans cette comé­die dra­ma­tique, qui charme par la fraî­cheur et le dyna­misme dont fait preuve la joyeuse com­pa­gnie des Fouillons.