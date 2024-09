Gabriele Chiapparini & Camilla Marrese, Thinking Like an Island

Le pain de la mer

Gabriele Chiap­pa­rini et Camilla Mar­rese forment un duo dont le médium pre­mier de leurs leur tra­vaux est la pho­to­gra­phie. L’un est réa­li­sa­teur, l’autre gra­phiste et tous deux se donnent le moyen de trai­ter la pen­sée indi­vi­duelle en matière d’élaboration col­lec­tive. Dans ce pro­ces­sus, ils visent à uti­li­ser la pho­to­gra­phie comme un outil pour arti­cu­ler visuel­le­ment des ques­tions com­plexes. Leurs tra­vaux ont été objets de nom­breuses expo­si­tions en Ita­lie ou Europe et sont lau­réats du PhMu­seum Cri­ti­cae (2022) et du prix Luigi Ghirri (2024).

Lié à une struc­ture de livre « non conven­tion­nelle », le concept de l’île devient un « objet » de réflexion sur un espace géo­gra­phique, social et tem­po­rel, avec un sys­tème et une logique mobiles. L’île est éloi­gnée dans la mer Médi­ter­ra­née et mesure 675 mètres de hau­teur. Elle est habi­tée par “un nombre incer­tain entre 30 à 60 per­sonnes, à l’année, sans hôpi­tal, sans voi­ture, sans prêtres ni police”. De tels insu­laires n’envisagent jamais de s’éloigner et ceux qui ont tenté de par­tir pré­fèrent reve­nir, pré­cisent les deux artistes .

Camilla Mar­rese et Gabriele Chiap­pa­rini n’appuient jamais sur l’idée lyrique d’une île comme uto­pie ou dys­to­pie. Ce tra­vail artis­tique reste plus jus­te­ment res­serré et aride. Afin de sou­li­gner un pro­ces­sus continu de construc­tion iden­ti­taire com­plexe où existent peu à peu des his­toires et une His­toire impli­cite avec, ajoute Camilla, « des arbres généa­lo­giques com­plexes et des tra­di­tions his­to­riques entou­rant la com­mu­nauté vivant sur des miches de pain hallucinogènes».

jean-paul gavard-perret

Gabriele Chiap­pa­rini & Camilla Mar­rese, Thin­king Like an Island, edi­tions Over­lapse, 2024, 224 p.